Художник Эдуард Молчанов нарисовал необычную для советского автопрома приземистую двухдверную машину особо малого класса вместимостью «2+2» — два взрослых места и два детских. Пространственная рама из стальных профилей была интегрирована в кузов сложной формы.
Слабенький V‑образный моторчик разгонял автомобиль Спорт‑900 КД увереннее, чем Запорожец: машина была легче, а ее аэродинамика — лучше.
Было построено шесть машин — как раз по числу ее создателей. В серию автомобиль, конечно, не пошел: спорткары «наверху» не котировались. Да и «внизу» в первую очередь требовался транспорт на все случаи жизни, а не для развлечений.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какими уникальными решениями отличался Запорожец ЗАЗ-965?
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Фото: из архива автора