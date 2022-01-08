Спорт‑900 КД  — «горбатый» спорткар. Таких было всего шесть! — журнал За рулем

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Спорт‑900 КД  — «горбатый» спорткар. Таких было всего шесть!

Спортивное купе на базе агрегатов ЗАЗ‑965А разработали энтузиасты из НАМИ в начале 60‑х годов.

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Художник Эдуард Молчанов нарисовал необычную для советского автопрома приземистую двухдверную машину особо малого класса вместимостью «2+2» — два взрослых места и два детских. Пространственная рама из стальных профилей была интегрирована в кузов сложной формы.

Слабенький V‑образный моторчик разгонял автомобиль Спорт‑900 КД увереннее, чем Запорожец: машина была легче, а ее аэродинамика — лучше.

Было построено шесть машин — как раз по числу ее создателей. В серию автомобиль, конечно, не пошел: спорткары «наверху» не котировались. Да и «внизу» в первую очередь требовался транспорт на все случаи жизни, а не для развлечений.

Спорт‑900 КД  — «горбатый» спорткар. Таких было всего шесть!Такой автомобиль не стыдно было поставить и на стенд международного автосалона!
Такой автомобиль не стыдно было поставить и на стенд международного автосалона!

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какими уникальными решениями отличался Запорожец ЗАЗ-965?

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Фото: из архива автора

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