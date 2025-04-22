Предлагают белую Волгу за 550 тыс. рублей — состояние отличное
Продают ГАЗ-3110 Волгу 1998 года с пробегом всего 10 000 км
На продажу выставлен уникальный экземпляр ГАЗ-3110 Волга 1998 года выпуска – автомобиль с минимальным пробегом в 10 000 км, сохранившийся в практически заводском состоянии. Просит за него продавец 550 000 рублей. Седан оснащён 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с., механической коробкой передач и задним приводом.
ГАЗ-3110 Волга 1998 года
По словам владельца, машина не требует ремонта, не подвергалась покраске или сварке, а с 2005 года простояла в гараже, практически не эксплуатируясь.
ГАЗ-3110 Волга 1998 года
Автомобиль имеет оригинальный ПТС, было два владельца, седан полностью растаможен, и находится в рабочем состоянии – «на полном и уверенном ходу».
ГАЗ-3110 Волга 1998 года
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Источник, фото: Auto.ru
22.04.2025
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