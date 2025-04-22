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Предлагают белую Волгу за 550 тыс. рублей — состояние отличное

Продают ГАЗ-3110 Волгу 1998 года с пробегом всего 10 000 км

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На продажу выставлен уникальный экземпляр ГАЗ-3110 Волга 1998 года выпуска автомобиль с минимальным пробегом в 10 000 км, сохранившийся в практически заводском состоянии. Просит за него продавец 550 000 рублей. Седан оснащён 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с., механической коробкой передач и задним приводом.

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ГАЗ-3110 Волга 1998 года
ГАЗ-3110 Волга 1998 года

По словам владельца, машина не требует ремонта, не подвергалась покраске или сварке, а с 2005 года простояла в гараже, практически не эксплуатируясь.

ГАЗ-3110 Волга 1998 года
ГАЗ-3110 Волга 1998 года

Автомобиль имеет оригинальный ПТС, было два владельца, седан полностью растаможен, и находится в рабочем состоянии – «на полном и уверенном ходу».

ГАЗ-3110 Волга 1998 года
ГАЗ-3110 Волга 1998 года

Источник, фото: Auto.ru

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Алексеева Елена
Количество просмотров 8
22.04.2025 
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