Этот автомобиль вызвал рекордный интерес: Lynk & Co представил ответ LiXiang

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На автосалоне в Шанхае Lynk ＆ Co представил большой кроссовер

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Кроссовер Lynk & Co 900 представили на автосалоне в Шанхае.

Автомобиль построен на платформе Volvo SPA Evo. Кроссовер получил параллельную гибридную установку, предлагающую три варианта мощности: 721, 734 и 884 л.с., с запасом хода на электротяге от 220 до 280 км в зависимости от выбранной АКБ.

До «сотни» кроссовер разгоняется за 4,3 секунды, запас хода по CLTC – до 1443 км.

В салоне шесть сидений, организованных по схеме 2+2+2.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ
Lynk & Co 900
Lynk & Co 900

Размеры новинки 5240×1999×1810 мм при колесной базе 3160 мм. В задней части расположен 30-дюймовый 6K-экран, есть подогрев и массаж сидений третьего ряда, пневмоподвеска с двумя камерами. NVIDIA Thor и система автономного вождения HoHuan обеспечивают помощь вождения «от парковки до парковки».

Lynk & Co 900
Lynk & Co 900

С конца марта возможно оформить предзаказ на Lynk & Co 900, предварительная стоимость – от 330 тысяч до 435 тысяч юаней.

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Также стало известно, что на выставке в Шанхае марка объявила о рекордном интересе к своей новой модели 900. По данным компании, еще до официального старта продаж, назначенного на 28 апреля, было оформлено более 40 тысяч предзаказов.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки.

Lynk & Co 900
Lynk & Co 900

Источник: Reuters

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 5
23.04.2025 
Фото:
«За рулем»
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