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Шанхайский автосалон удивил двумя крутыми футуристичными внедорожниками

На Шанхайском автосалоне представили Lawrence M900 Star Wars и Mengshi M817

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На открывшемся 23 апреля Шанхайском автосалоне Dongfeng Mengshi Automobile продемонстрировала новые модели автомобилей, среди которых выделяется Lawrence M900 Star Wars. Этот внедорожник ограничен 66 экземплярами, цена которого составляет примерно 1,288 миллиона юаней. Также был представлен Mengshi M817, тесно связанный с Huawei.

Lawrence M900 Star Wars

Lawrence M900 Star Wars
Lawrence M900 Star Wars

Lawrence M900 Star Wars – это премиальный проект, созданный совместно с известным модификационным брендом Lawrence. Дизайн автомобиля основан на концепции рева дракона, с матовой черной окраской и серыми деталями. Четкие линии кузова подчеркивают его эстетическую привлекательность.

Lawrence M900 Star Wars
Lawrence M900 Star Wars
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Автомобиль имеет крупные шины для сложных условий эксплуатации и красные тормозные суппорты. Детали экстерьера сделаны из карбона, а крыша снабжена светодиодным прожектором для дополнительного освещения. Боковые стороны украшены логотипом Lawrence и знаком ограниченной серии.

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Интерьер представляет собой роскошный четырехместный салон с потолком, оформленным под звездное небо. Ожидается, что дизайн центральной консоли повторяет обычную версию с тремя большими экранами, но будут добавлены более текстурные панели в некоторых участках.

Что касается мощностных характеристик, Lawrence M900 имеет двигатели с общей мощностью 200 кВт, работающие на платформе 400 В.

Mengshi M817

Mengshi M817
Mengshi M817

Mengshi M817 – модель, разработанная в тесном сотрудничестве с Huawei. Автомобиль оснащен интеллектуальным решением Qiankun и последней версией системы вождения ADS4.0. Архитектура WEWA системы обеспечивает высокий уровень безопасности, приближая опыт вождения к человеческому. Этот внедорожник выделяется дизайном под названием Lion Roar Grille, с закрытой решеткой спереди, массивным бампером и внедорожными шинами BFGoodrich.

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Автомобиль выделяется широкими колесными арками и лестницей для доступа к багажнику на крыше. Задняя часть имеет конструкцию, напоминающую небольшой рюкзак, что делает его удобным для хранения. Задние фонари выполнены в форме креста и полностью светодиодные.

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 4
23.04.2025 
Фото:Autohome
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