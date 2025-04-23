Дебютировал новый технологичный и экономичный кроссовер с огромным запасом хода

На Шанхайском автосалоне представили кроссовер Wenjie M8 с запасом хода 1526 км

На Шанхайском автосалоне 2025 года, стартовавшем 23 апреля, официально представлен новый кроссовер Wenjie M8. В планах компании выпустить шесть моделей нового авто с ценами от 359 800 до 449 800 юаней.

Wenjie M8 оснастили интеллектуальной системой шасси Tuling от Huawei, которая обеспечивает увеличенный запас хода, достигая максимальных 1526 км. Всего за 72 часа после старта были оформлены более 44 000 заказов.

Wenjie M8

Дизайн авто представлен новым стилем Kunpeng Yuejing с интегрированными фарами Tianjing Huanyu и управлением от Huawei для создания проекций. Также внедрена новая интерактивная конструкция задних фонарей ISD, предлагающая разнообразие световых сцен и тем.

Автомобиль будет доступен в двух вариантах компоновки: с тремя рядами сидений для шести пассажиров или с двумя рядами для пяти.

Салон отделан кожей NAPPA, крыша отделана микрофибровой замшей, а центральная консоль и дверные ручки – деревом.

Интерьер Wenjie M8

По производительности, автомобиль будет оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового двигателя мощностью в 118 кВт (160 л.с.) и электродвигателями мощностью 165 кВт и 227 кВт соответственно. Основой станет литий-железо-фосфатный аккумулятор на 37 кВт·ч и тройной литий-ионный на 53,4 кВт·ч, позволяя проехать на электротяге до 201 км или 310 км, с полным запасом хода до 1405 или 1526 км, в зависимости от версии.

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Источник: Autohome