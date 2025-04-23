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В Сочи на майские праздники будет ограничено движение

В Сочи на нескольких улицах ограничат проезд в дни празднования 80-летия Победы

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В Сочи во время организации и проведения тематических мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечестве войне 1941-1945 годов, будут действовать временные ограничения дорожного движения.

С 08.00 5 мая до 20.00 10 мая 2025 года они будут действовать на Театральной площади, при этом введут одностороннее движение на проезде за Зимним театром.

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С 7 до 23 часов 7 мая 2025 года и с 16 до 23 часов 9 мая 2025 года будет временно ограничено движение транспорта по улице Театральной от пересечения с улицей Орджоникидзе, в том числе на проезде за Зимним театром.

Также вводятся временные ограничения для автомобилистов на улице Конституции СССР и улице Несебрской на участке от Парковой до дома № 3 на Войкова. Они будут действовать с 16 до 22 часов 8 мая 2025 года.

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С 6 часов утра до полудня 9 мая 2025 года временно ограничат движение транспорта на пересечении улицы Севастопольской с Севастопольским переулком. и на пересечении улиц Севастопольской и Тоннельной. Кроме того, в эти часы будет перекрыт проезд на придомовую территорию на улице Севастопольской, 17.

По улице Черноморской от Театральной площади до пересечения с улицей Южной с 07.00 до 23.00 7 мая и с 16.00 до 23.00 9 мая 2025 года будет организовано двустороннее движение автотранспорта.

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Источник: администрация города Сочи

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 25
23.04.2025 
Фото:АГН «Москва»
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