Производители обязаны выделять определенные радиостанции на приемниках авто

Современные информационно-развлекательные системы, такие как Tesla Media Player, интерфейс в BMW и Audi, должны обеспечивать легкий доступ к разнообразным медиаресурсам, включая местные радиостанции. Это необходимо для соблюдения законодательства ЕС, которое требует прозрачности и недискриминации при отображении контента, чтобы общественно важные радиостанции не оказывались внизу списка и не теряли доступ к аудитории.

Автопроизводители обязаны гарантировать, что радиоканалы, где передают местные новости или культурные программы, будут легко доступны и иметь равный доступ на платформе относительно коммерческих радиостанций.

Законодательство также требует, чтобы системы в автомобилях, например, Tesla Model S или BMW iX, обеспечивали пользователям быстрый доступ к локальной информации, такой как новости о пробках или происшествиях, не отвлекая их от вождения. Важно, чтобы эти функции были интегрированы таким образом, чтобы водители могли без усилий найти нужную информацию.

Производители обязаны раскрывать принципы сортировки медиаконтента в ЕС и гарантировать, что все предложения, включая те, что имеют общественную ценность, отображаются на равных условиях. Это исключает дискриминацию в пользу коммерческих станций и помогает создать справедливую медиаплатформу, где каждый пользователь может быстро найти нужную информацию.

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Источник: Auto-Medienportal