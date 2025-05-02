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Самые странные и смешные случаи с автобусами (видео)

На видео показали «почти настоящий» автобус из фильма о Гарри Поттере

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Первый советский автобус-«гармошка» — что в нем было особенного?

Автобусы – это отдельная вселенная, в которой возможно все: и торжество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь. И иногда даже смех – и немного магии, на которой нам хотелось бы заострить свое внимание.

Этот аппарат часто попадает в различные рейтинги самых необычных автобусов. Некоторое время назад он обнаружился на одном из американских сайтов по срочной аренде жилья.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

В этом «бусе» можно остановиться на ночь, которая наверняка станет незабываемой. Он создан по мотивам того самого автобуса из фильмов о Гарри Поттере. Напомним, впервые волшебник воспользовался автобусом «Ночной рыцарь» в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана», когда он сбежал из дома тети и дяди. Гарри случайно вызвал автобус и отправился на нем в «Дырявый котел»...

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Впрочем, мы немного увлеклись приятными воспоминаниями. Надо сказать, что американский автобус – не вполне «Ночной рыцарь». Скорее, он передает атмосферу франшизы «Гарри Поттер» в целом. Посетившие его говорят, что это было похоже на визит в Хогвартс (и интерьеры в этом вполне убеждают), а сам автобус идеально подходит для уютного просмотра всех частей одним махом...

Впрочем, во вселенной автобусов существуют и совсем другие герои и ситуации. Предлагаем вам погрузиться в нее с головой.

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Источник: ПРО Технику

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 19
02.05.2025 
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