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Chery Himla — принципиально новая модель может появиться в РФ

На Шанхайском автосалоне компания Chery представила новый пикап Himla

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На автосалоне в Шанхае компания Chery представила модель в новом для себя сегменте – это рамный пикап, получивший название Himla. Пресс-служба сообщает, что это название «вдохновлено образом горных вершин и духом покорения – символом надежности, уверенности и силы». В компании заявляют, что под названием Himla планируется выпускать целую линейку машин, от компактных до полноразмерных. В качестве силовых установок будут бензиновые, дизельные и электрические.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

По самому представленному пикапу Chery Himla технической информации пока немного. Китайские СМИ пишут, что прототипом для Химлы послужила модель Weishi 1986 от компании ZX Auto. В базовой версии это рамный пикап с задним приводом, а в старших версиях появляется подключаемый полный привод.

По последней информации, Chery Himla получит турбодизельный двигатель собственной разработки Chery. Помимо этого, у модели точно будет гибридная силовая установка. Рассматривается и полностью электрическая версия. На презентации было заявлено, что грузоподъемность машины составит 1 тонну, а масса буксируемого прицепа – до 3,5 тонн.

В целом же, эта модель должна стать для Chery прорывом в сегмент пикапов, который сейчас активно развивается. Ставка делается не на утилитарность, как прежде, а на ее сочетание со стилем, комфортом и универсальностью. Среди преимуществ модели называются прочный кузов, продвинутые ассистенты водителя, интеллектуальные системы активной защиты.

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Официально подтверждено, что в 2026 году Chery Himla выйдет на рынки Латинской Америки и Южной Африки, обсуждаются также перспективы продаж в Австралии. Появится ли пикап Chery в России? Учитывая, что среди главных конкурентов официально называются Great Wall Poer (на глобальном рынке – Great Wall Cannon) и JAC T9, которые отлично чувствуют себя на российском авторынке, можно сказать, что появление вполне вероятно. Прогноз цены базовой версии, с учетом прайсов одноклассников, – около 3,5 млн рублей.

Источник: Chery, Китайские автомобили

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 16
26.04.2025 
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