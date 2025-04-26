Chery Himla — принципиально новая модель может появиться в РФ

На Шанхайском автосалоне компания Chery представила новый пикап Himla

На автосалоне в Шанхае компания Chery представила модель в новом для себя сегменте – это рамный пикап, получивший название Himla. Пресс-служба сообщает, что это название «вдохновлено образом горных вершин и духом покорения – символом надежности, уверенности и силы». В компании заявляют, что под названием Himla планируется выпускать целую линейку машин, от компактных до полноразмерных. В качестве силовых установок будут бензиновые, дизельные и электрические.

По самому представленному пикапу Chery Himla технической информации пока немного. Китайские СМИ пишут, что прототипом для Химлы послужила модель Weishi 1986 от компании ZX Auto. В базовой версии это рамный пикап с задним приводом, а в старших версиях появляется подключаемый полный привод.

По последней информации, Chery Himla получит турбодизельный двигатель собственной разработки Chery. Помимо этого, у модели точно будет гибридная силовая установка. Рассматривается и полностью электрическая версия. На презентации было заявлено, что грузоподъемность машины составит 1 тонну, а масса буксируемого прицепа – до 3,5 тонн.

В целом же, эта модель должна стать для Chery прорывом в сегмент пикапов, который сейчас активно развивается. Ставка делается не на утилитарность, как прежде, а на ее сочетание со стилем, комфортом и универсальностью. Среди преимуществ модели называются прочный кузов, продвинутые ассистенты водителя, интеллектуальные системы активной защиты.

Официально подтверждено, что в 2026 году Chery Himla выйдет на рынки Латинской Америки и Южной Африки, обсуждаются также перспективы продаж в Австралии. Появится ли пикап Chery в России? Учитывая, что среди главных конкурентов официально называются Great Wall Poer (на глобальном рынке – Great Wall Cannon) и JAC T9, которые отлично чувствуют себя на российском авторынке, можно сказать, что появление вполне вероятно. Прогноз цены базовой версии, с учетом прайсов одноклассников, – около 3,5 млн рублей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Chery, Китайские автомобили