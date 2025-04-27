Свобода, комфорт и немного стресса: что чувствуют россияне за рулём

Вождение автомобиля – источник удовольствия и свободы для 70% россиян

Для большинства россиян автомобиль – это не просто средство передвижения, а источник личной свободы, удовольствия и комфорта. Согласно исследованию Rambler&Co, экосистемы Сбера для автолюбителей, и сервиса каршеринга Ситидрайв, 70% водителей воспринимают вождение как положительный опыт. 26% респондентов получают удовольствие от самого процесса, столько же ценят ощущение свободы. Комфортно чувствуют себя за рулем 18%, а еще для стольких же всё зависит от цели и маршрута. Лишь 12% признались, что поездки за рулём вызывают стресс и усталость.

Наибольшее удовольствие от вождения россияне получают, когда оно связано с возможностью путешествовать туда, куда иначе не добраться (25%). Среди других факторов – красивые виды за окном, чувство контроля над дорогой, комфорт в салоне и поездки с близкими. Некоторые респонденты особенно ценят мощность и звук двигателя или использование современных технологий в автомобиле. Портят впечатление пробки, плохие дороги и агрессивные водители.

Мощность автомобиля и его внешний вид играют немалую роль: 36% считают важными оба параметра, ещё 27% признают, что, хотя эстетика и характеристики важны, комфорт и экономичность - всё же главнее. Однако значительная часть водителей на первое место ставит эмоциональные моменты, связанные с вождением: поездки с семьёй или друзьями, автопутешествия, одиночные поездки для отдыха.

Несмотря на все заботы, связанные с владением автомобилем, 58% опрошенных считают, что они не мешают получать удовольствие от вождения. Ещё 26% признают, что рутина ухода за машиной – не самый приятный момент, но плюсы всё равно перевешивают. Лишь у 11% хлопоты заметно снижают удовольствие от поездок, а 5% предпочитают минимизировать эти заботы, выбирая каршеринг как более лёгкий и удобный способ передвижения.