Названы самые популярные в России марки мотоциклов

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Автостат: продажи новых мотоциклов в России выросли на 22%

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Пока российский автомобильный рынок падает, продажи новых мотоциклов продолжают расти. Как сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, за первые 16 недель 2025 года (то есть с 1 января по 20 апреля) в России продано новых 10566 мотоциклов. Это на 22% больше чем за тот же период прошлого года. Как отмечает эксперт, на первых строчках продаж обосновалась мототехника под российскими торговыми марками.

Regulmoto Duke 300
Regulmoto Duke 300
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Но если вы ожидаете увидеть тут Иж или Урал, то спешим разочаровать: речь прежде всего о брендах, созданных сравнительно недавно, специально под торговлю на российском рынке. Собраны эти машины из комплектующих «восточных партнеров». Кроме того, стоит выделить индийский Bajaj, забравшийся на восьмое место.

Новые мотоциклы, продажи в РФ за 16 недель 2025 года:

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  • Regulmoto - 1947 шт. (18,4% рынка)
  • Racer - 831 шт. (7,9%)
  • Motoland - 808 шт. (7,6%)
  • Voge - 729 шт. (6,9%)
  • Kayo - 615 шт. (5,8%)
  • Ataki - 383 шт. (3,6%)
  • Royal Enfield- 360 шт. (3,4%)
  • Bajaj - 359 шт. (3,4%)
  • Zontes - 338 шт. (3,2%)
  • Honda - 264 шт. (2,5%)

Ситуация очень напоминает рынок автомобилей: масса новых брендов, а прежние – где-то на грани Топ-10 или за ней. Из таковых можно отметить Хонду, удерживающую десятую позицию, и BMW Motorrad, которая с результатом 253 проданных байка расположилась на 13 позиции. С другой стороны – азиатские производители дают большой выбор по моделям, удивляют свежестью дизайна и не имеют явных провалов по качеству. Как считаете, закономерно их нынешнее положение? Или оно вызвано лишь отсутствием былых грандов?

Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 5
27.04.2025 
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