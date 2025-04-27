Названы самые популярные в России марки мотоциклов

Автостат: продажи новых мотоциклов в России выросли на 22%

Пока российский автомобильный рынок падает, продажи новых мотоциклов продолжают расти. Как сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, за первые 16 недель 2025 года (то есть с 1 января по 20 апреля) в России продано новых 10566 мотоциклов. Это на 22% больше чем за тот же период прошлого года. Как отмечает эксперт, на первых строчках продаж обосновалась мототехника под российскими торговыми марками.

Regulmoto Duke 300

Но если вы ожидаете увидеть тут Иж или Урал, то спешим разочаровать: речь прежде всего о брендах, созданных сравнительно недавно, специально под торговлю на российском рынке. Собраны эти машины из комплектующих «восточных партнеров». Кроме того, стоит выделить индийский Bajaj, забравшийся на восьмое место.

Новые мотоциклы, продажи в РФ за 16 недель 2025 года:

Regulmoto - 1947 шт. (18,4% рынка)

Racer - 831 шт. (7,9%)

Motoland - 808 шт. (7,6%)

Voge - 729 шт. (6,9%)

Kayo - 615 шт. (5,8%)

Ataki - 383 шт. (3,6%)

Royal Enfield- 360 шт. (3,4%)

Bajaj - 359 шт. (3,4%)

Zontes - 338 шт. (3,2%)

Honda - 264 шт. (2,5%)

Ситуация очень напоминает рынок автомобилей: масса новых брендов, а прежние – где-то на грани Топ-10 или за ней. Из таковых можно отметить Хонду, удерживающую десятую позицию, и BMW Motorrad, которая с результатом 253 проданных байка расположилась на 13 позиции. С другой стороны – азиатские производители дают большой выбор по моделям, удивляют свежестью дизайна и не имеют явных провалов по качеству. Как считаете, закономерно их нынешнее положение? Или оно вызвано лишь отсутствием былых грандов?

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Источник: Автостат