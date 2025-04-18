Продажи этого вида транспорта выросли в России в 1,5 раза за год

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Продажи мотоциклов в России увеличились на 48% в I квартале 2025 года

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В первом квартале текущего года в России был продан 5231 новый мотоцикл. Это на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также уточняется, что рост продаж в этом сегменте рынка наблюдается уже более двух лет. Лидером среди брендов по объемам продаж новых мотоциклов в 1 квартале текущего года стал Regulmoto с показателем 909 единиц (+57%).

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Далее следуют Racer (376 шт.; +15%), Motoland (362 шт.; +75%), Kayo (351 шт.; +85%) и Voge (342 шт.; +22%).

Среди моделей лидирует Motoland XF300 (241 штука). Далее следуют Racer RC300 (215 шт.), Regulmoto Sport (202 шт.), Ataki Carrera (114 шт.) и Zontes ZT350-T (108 шт.).

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен популярный кроссовер Subaru нового поколения.

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Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 8
18.04.2025 
Фото:Unsplash
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