Самый странный трактор СССР — у него всего одна гусеница!

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На видео показали экспериментальный советский трактор, не переуплотнявший почву

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Какой только удивительной тракторной техники в Советском союзе не было – поля и стройки требовали все новых образцов, служащих вполне определенным целям, более надежных и мощных, нежели прежние.

В конце 1970-х в сельскохозяйственной академии имени Тимирязева обратили внимание на проблему переуплотнения почвы засевными тракторами: тяжелая техника трамбовала землю колесами и мешала всходам.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

В 1981-м академия провела эксперимент: взяли два участка плодородной земли, но на первом уплотнили почву трактором в два следа, а на втором – не делали этого. Разрыхлили почву, посеяли пшеницу – и результат превзошел ожидания. На неуплотненном участке урожайность составила 35 центнеров с гектара, а на уплотненном – всего 14 центнеров.

Этот экспериментальный трактор появился как решение этой проблемы. Весь его вес распределялся по полотну одной-единственной резиновой гусеницы с металлическим грунтозацепами.

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Длина гусеницы превышала обычную примерно в три раза. А по бокам от нее располагались выдвижные колеса – они выполняли исключительно поддерживающую функцию, не влияя на почву. Построенная машина с кабиной от трактора Т-150 вышла на испытания и... так и осталась единственной в своем роде.

А какие еще необычные тракторы строили в СССР? Смотрим видео!

Источник: Авто История

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 7
02.05.2025 
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