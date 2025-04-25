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Представлен стильный 180-сильный седан за 1 млн рублей

В Шанхае Leapmotor презентовал первый в своей линейке седан B01

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Китайский автопроизводитель Leapmotor презентовал в Шанхае свой первый седан B01. Среднеразмерный седан получил узкие фары с тремя светодиодными секциями, выдвижные ручки дверей и единый блок фонарей. Габариты новинки 4770×1880×1490 мм при колесной базе 2735 мм.

Мощность базовой версии автомобиля равна 180 л.с. Топовая комплектация автомобиля оборудована электромотором мощностью 218 л.с. Максимальная скорость машины равна 160 км/ч. Запас хода составляет 600 км.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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В средней и топовой версиях есть системы помощи водителю с LiDAR и чипом Qualcomm 8650.

Цена новинки может начинаться от 89 тыс. юаней (около 1 млн рублей по курсу на момент публикации). Выпуск начнется в июле.

Ранее «За рулем» сообщал, что Jetour запустила в России программу скидок на свои кроссоверы, можно хорошо сэкономить.

Leapmotor B01
Leapmotor B01
Leapmotor B01
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Источник: Carnewschina.com

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Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 3
25.04.2025 
Фото:CarNewsChina
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