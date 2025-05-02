Новый Land Rover Defender V8 Soft Top — мечта любителя ретро

Land Rover представил рестомод Defender V8 Works Bespoke Soft Top за $260 000

Land Rover представил рестомод Defender V8 Works Bespoke Soft Top – настоящий праздник для поклонников олдскульного духа и летних поездок. Основанный на Defender 90 2012–2016 годов, этот открытый внедорожник сочетает в себе ностальгический дизайн с современной мощью – под капотом скрывается 5,0-литровый V8 на 405 л.с., позволяющий разогнаться до 96 км/ч всего за 5,6 секунды.

Land Rover Defender V8 Soft Top

У автомобиля мягкая крыша, которую можно свернуть, чтобы насладиться поездкой под открытым небом. Для минималистов — вариант Bikini, закрывающий только передние сиденья. Внешний и внутренний дизайн предлагает почти безграничные возможности кастомизации: 49 вариантов окраски, эксклюзивные элементы отделки, различные кожаные интерьеры и даже встроенный винный холодильник. Такой Defender можно собрать полностью под себя – от оттенка кузова до стойки для серфинга.

Технически рестомод тоже не разочаровывает: обновленные тормоза Alcon, подвеска с компонентами от Eibach и Bilstein, постоянный полный привод с двухступенчатой раздаткой — всё для уверенной езды как по трассе, так и по песчаным дюнам. Это не просто стильный внедорожник, а еще и серьезный игрок на бездорожье, несмотря на пляжный шарм.

Но всё это великолепие обойдётся недешево: базовая цена – около $260 000, что делает модель почти на $67 000 дороже нового Defender OCTA. Добавьте к этому лишь год гарантии – и становится понятно, что такой Defender создан для настоящих фанатов марки, готовых платить за харизму, а не за здравый смысл.

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Источник: Carscoops