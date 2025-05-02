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Новый Land Rover Defender V8 Soft Top — мечта любителя ретро

Land Rover представил рестомод Defender V8 Works Bespoke Soft Top за $260 000

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Land Rover представил рестомод Defender V8 Works Bespoke Soft Top – настоящий праздник для поклонников олдскульного духа и летних поездок. Основанный на Defender 90 2012–2016 годов, этот открытый внедорожник сочетает в себе ностальгический дизайн с современной мощью – под капотом скрывается 5,0-литровый V8 на 405 л.с., позволяющий разогнаться до 96 км/ч всего за 5,6 секунды.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ
Land Rover Defender V8 Soft Top
Land Rover Defender V8 Soft Top

У автомобиля мягкая крыша, которую можно свернуть, чтобы насладиться поездкой под открытым небом. Для минималистов — вариант Bikini, закрывающий только передние сиденья. Внешний и внутренний дизайн предлагает почти безграничные возможности кастомизации: 49 вариантов окраски, эксклюзивные элементы отделки, различные кожаные интерьеры и даже встроенный винный холодильник. Такой Defender можно собрать полностью под себя – от оттенка кузова до стойки для серфинга.

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Технически рестомод тоже не разочаровывает: обновленные тормоза Alcon, подвеска с компонентами от Eibach и Bilstein, постоянный полный привод с двухступенчатой раздаткой — всё для уверенной езды как по трассе, так и по песчаным дюнам. Это не просто стильный внедорожник, а еще и серьезный игрок на бездорожье, несмотря на пляжный шарм.

Но всё это великолепие обойдётся недешево: базовая цена – около $260 000, что делает модель почти на $67 000 дороже нового Defender OCTA. Добавьте к этому лишь год гарантии – и становится понятно, что такой Defender создан для настоящих фанатов марки, готовых платить за харизму, а не за здравый смысл.

Land Rover Defender V8 Soft Top
Land Rover Defender V8 Soft Top
Land Rover Defender V8 Soft Top
Land Rover Defender V8 Soft Top
Land Rover Defender V8 Soft Top

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Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Фото:Land Rover
Количество просмотров 6
02.05.2025 
Фото:Land Rover
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Отзывы о Land Rover Defender (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Land Rover Defender  2008
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
нет
Недостатки:
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Комментарий:
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.
+3