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Чем опасны неотбалансированные колеса

Эксперт Бовт перечислил пять опасностей неотбалансированных колес авто

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Автомобилисты при сезонной смене шин не всегда производят балансировку колес, считая эту процедуру дорогой и бесполезной. Руководитель автосервиса Fit Service Артем Бовт рассказал, чем опасны неотбалансированные колеса.

Во-первых, это потеря управляемости. На скорости вибрация может передаваться на руль и кузов, делая поездку небезопасной. Теряется устойчивость, особенно в поворотах или при торможении. Вторая опасность – ускоренный износ шин, которые сейчас стоят недешево.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Дисбаланс увеличивает нагрузку на подвеску, что ускоряет выход из строя амортизаторов, сайлентблоков, рулевых тяг и ступичных подшипников. Ремонт этих поломок будет стоить намного дороже самой балансировки. Вместе с тем это ускоряет стачивание тормозных дисков и колодок, вызывая снижение эффективности торможения, что может привести к ДТП.

Ранее «За рулем» сообщал, что Jetour запустила в России программу скидок на свои кроссоверы, можно хорошо сэкономить.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 18
28.04.2025 
Фото:Depositphotos
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