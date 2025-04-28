Эксперт Бовт перечислил пять опасностей неотбалансированных колес авто

Автомобилисты при сезонной смене шин не всегда производят балансировку колес, считая эту процедуру дорогой и бесполезной. Руководитель автосервиса Fit Service Артем Бовт рассказал, чем опасны неотбалансированные колеса.

Во-первых, это потеря управляемости. На скорости вибрация может передаваться на руль и кузов, делая поездку небезопасной. Теряется устойчивость, особенно в поворотах или при торможении. Вторая опасность – ускоренный износ шин, которые сейчас стоят недешево.

Дисбаланс увеличивает нагрузку на подвеску, что ускоряет выход из строя амортизаторов, сайлентблоков, рулевых тяг и ступичных подшипников. Ремонт этих поломок будет стоить намного дороже самой балансировки. Вместе с тем это ускоряет стачивание тормозных дисков и колодок, вызывая снижение эффективности торможения, что может привести к ДТП.

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Источник: Газета.Ru