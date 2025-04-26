Новый Land Cruiser Prado серьезно доработали для тяжелых условий: подробности

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Toyota представила в Шанхае спецверсию Land Cruiser Prado Active Concept

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На Шанхайском автосалоне была продемонстрирована особая версия нового Land Cruiser Prado под названием Active Concept.

Это концептуальный автомобиль, воплощающий мечту об идеальном средстве передвижения для активного отдыха вне асфальтированных трасс. Внешне классические черты Prado получили серьёзное усиление в духе экспедиционных автомобилей. Веткорезы, обеспечивающие проезд даже через самые густые заросли, становятся неотъемлемой частью его облика.

Toyota Land Cruiser Prado Active Concept
Toyota Land Cruiser Prado Active Concept
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Мощный экспедиционный багажник на крыше говорит о готовности к длительным путешествиям, а установленная на нём люстра обеспечит освещение в самых темных уголках дикой природы. Запаска на пятой двери отсутствует – её место заняла удобная лестница, обеспечивающая легкий доступ на крышу.

Естественно на машине установлены колеса со «злыми» внедорожными шинами A/T неотъемлемый атрибут автомобиля, готового к суровым условиям.

Toyota Land Cruiser Prado Active Concept
Toyota Land Cruiser Prado Active Concept

Интерьер Active Concept, в целом, не бросается в глаза революционными новшествами. Яркие оранжевые акценты – вставки на дверях и ремни безопасности – придают салону динамичный и энергичный характер.

Интерьер Toyota Land Cruiser Prado Active Concept
Интерьер Toyota Land Cruiser Prado Active Concept

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Выбор комбинированной отделки – экокожи и замши – подчеркивает стремление к комфорту без потери практичности. Такой материал легко чистится и устойчив к износу, что немаловажно для автомобиля, предназначенного для серьезных внедорожных приключений.

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Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 14
26.04.2025 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.
+6