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Легендарная Honda вернулась в Россию. Цена доступная – авто дешевле Москвича

Новые Honda Civic поступают в Россию по параимпорту и стоят от 2,3 млн рублей

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В Россию вернулась легендарная Honda Civic, которая с 2015 года не продавалась на отечественном рынке. Новые седаны и лифтбеки 11-го поколения снова доступны для покупки через альтернативные каналы, и цены на них начинаются от 2,3 млн рублей. Для сравнения, седан Москвич 6 2025 года обойдется дороже – от 2,477 млн рублей, правда, теперь в прайсе отсутствует базовая версия «Комфорт». Это делает Honda Civic более доступной по сравнению с российскими новинками.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ
Honda Civic
Honda Civic

Самые дешевые «Цивики» продаются под заказ. Так, во Владивостоке седан в комплектации Zhiqu Plus с 1,5-литровым турбомотором на 182 л.с. и вариатором обойдется в 2,3 млн рублей. В этой версии автомобиль оснащен цифровой панелью, мультимедийной системой, двухзонным климат-контролем и другими современными функциями.

В Краснодаре за 2,49-2,5 млн рублей можно заказать седан и лифтбек с кожаным салоном, а в Москве доступны более дорогие версии – гибридная с ДВС на 143 л.с. и бензиновая двухлитровая, мощностью 158 л.с.

Honda Civic
Honda Civic

Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Honda
Количество просмотров 18
28.04.2025 
Фото:Honda
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