#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти электромобили с пробегом россияне покупают чаще всего
25 марта
Эти электромобили с пробегом россияне покупают чаще всего
«Автостат»: рынок подержанных электромобилей в...
Автовладельцы рассказали, сколько тратят на ремонт автомобиля за год
25 марта
Автовладельцы рассказали, сколько тратят на ремонт автомобиля за год
CarMoney: 56,6% россиян отметили рост цен на...
На Кубани число аварий с СИМ выросло на 65% за год
25 марта
На Кубани число аварий с СИМ выросло на 65% за год
В Краснодарском крае в 2024 году произошло 201...

Аналитики подсчитали расходы на владение новым Москвичом

НАПИ: содержание Москвича 6 обойдется россиянину в 500 тыс. рублей в год

Содержание лифтбека Москвич 6 для москвичей и петербуржцев составит 503 тыс. рублей в год, по данным маркетингового агентства НАПИ. При пробеге 20 тыс. км в год и трехлетнем сроке владения эксплуатационные издержки и потеря стоимости для лифтбека в комплектации Techno составят 1,5 млн рублей.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
Москвич 6
Москвич 6

Рекомендуем
Скидки, подарки и приветствия — чем удивили дилеры Танка

Новый автомобиль стоит в этой версии 3,1 млн рублей. На заправку за три года придется потратить 290,2 тыс. рублей, на плановое ТО с учетом оригинальных запчастей будет израсходовано 103,8 тыс. рублей, на текущий ремонт нужно будет потратить еще 33,7 тыс. рублей.

Полис каско для такого автомобиля обойдется в 238,7 тыс. рублей, ОСАГО – 61,2 тыс. рублей. Потеря стоимости составит 591,4 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что около 80% россиян ожидают возвращения ушедших автобрендов.

Москвич 6
Москвич 6

Источник: НАПИ

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Москвич
Количество просмотров 7
25.03.2025 
Фото:Москвич
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Москвич 6

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв