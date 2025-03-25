Аналитики подсчитали расходы на владение новым Москвичом

НАПИ: содержание Москвича 6 обойдется россиянину в 500 тыс. рублей в год

Содержание лифтбека Москвич 6 для москвичей и петербуржцев составит 503 тыс. рублей в год, по данным маркетингового агентства НАПИ. При пробеге 20 тыс. км в год и трехлетнем сроке владения эксплуатационные издержки и потеря стоимости для лифтбека в комплектации Techno составят 1,5 млн рублей.

Москвич 6

Новый автомобиль стоит в этой версии 3,1 млн рублей. На заправку за три года придется потратить 290,2 тыс. рублей, на плановое ТО с учетом оригинальных запчастей будет израсходовано 103,8 тыс. рублей, на текущий ремонт нужно будет потратить еще 33,7 тыс. рублей.

Полис каско для такого автомобиля обойдется в 238,7 тыс. рублей, ОСАГО – 61,2 тыс. рублей. Потеря стоимости составит 591,4 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что около 80% россиян ожидают возвращения ушедших автобрендов.

Москвич 6

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Источник: НАПИ