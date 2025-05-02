Mercedes Vision V: у него есть режимы Shopping и Discovery

В Шанхае Mercedes-Benz показал концепт Vision V – предвестника нового V-класса

На автосалоне в Шанхае компания Mercedes-Benz представила концепт роскошного вэна Vision V – предвестника нового V-класса, который поступит в производство с 2026 года. Новинку будут предлагать как в электрической версии (на платформе VAN.EA), так и с классическими ДВС (VAN.CA), а главное – Mercedes-Benz теперь будет сам создавать ультралюксовые модификации, которыми ранее занимались тюнинг-ателье.

Концепт Vision V – предвестник нового V-класса

Концепт впечатляет: в задней части салона разместился 65-дюймовый выдвижной экран, 42 динамика и 7 проекторов, создающих уникальное мультимедийное пространство. Предусмотрены семь тематических режимов – от развлечений и работы до шопинга и караоке. Все это Мерседес называет Private Lounge – внутри настолько уютно, что хочется надеть домашние тапочки. Каждый режим сопровождается адаптивной подсветкой, объемным звуком и соответствующим визуальным оформлением, создавая по-настоящему иммерсивную среду.

В режиме Shopping можно, не выходя из салона, взаимодействовать с виртуальными витринами и оформлять заказы. А режим Discovery превращает поездку в экскурсию с элементами дополненной реальности, отображающей информацию о достопримечательностях за окном.

Внешне Vision V старается скрыть свои габариты в 5,5 метра благодаря коротким свесам, узкому силуэту и футуристическим светодиодным элементам. Световая полоса по периметру кормы, выраженные powerdomes (заметные выпуклости) на капоте и 24-дюймовые колеса придают автомобилю динамичный, мужественный и современный вид. Линии кузова подчеркивают стремительность и статус, при этом сохраняя утилитарный потенциал.

Однако при всем лоске и инновациях модель остается универсальной: на той же базе будут созданы и более практичные версии для бизнеса и сервиса. Mercedes-Benz планирует сохранить единый язык дизайна для всех модификаций, будь то мобильный офис премиум-класса или фургон для мастерской. Vision V демонстрирует, что роскошь и функциональность больше не исключают друг друга – они могут гармонично сосуществовать в одном автомобиле.

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Источник: Auto Motor und Sport