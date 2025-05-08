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Hongqi обеспечит транспортом гостей Парада Победы

Hongqi предоставит 30 машин для церемонии празднования 80-летия Парада Победы

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В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне китайский автопроизводитель Hongqi предоставит автомобили для Парада Победы.

В рамках этого события для перевозки почетных гостей будут использованы 10 представительских минивэнов Hongqi HQ9 и 20 флагманских седанов Hongqi H9. Участие в таком значимом мероприятии подчеркивает статусность марки.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.
Минивэн HQ9
Минивэн HQ9

С момента своего основания в 1958 году бренд Hongqi ассоциируется с государственными событиями и парадами. Изначально автомобили марки создавались для высокопоставленных лиц Китая и до сих пор занимают важное место на церемониях и форумах. Участие в Параде Победы продолжает эту традицию.

Седан H9
Седан H9

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Для гостей Парада Hongqi предоставит флагманские модели H9 и HQ9, которые сочетают в себе комфорт и современные технологии. Седан H9 с задним приводом и мощностью 245 л.с. идеально подходит для VIP-поездок, а минивэн HQ9 с панорамной крышей, массажными креслами и премиальной акустикой очень удобен для сопровождения официальных делегаций.

Автомобили бренда остаются выбором лидеров, государственных структур и представителей элиты на официальных мероприятиях Китая.

Источник, фото: Hongqi

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Алексеева Елена
Количество просмотров 11
08.05.2025 
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