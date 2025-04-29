Весной в России вырос спрос на перегон автомобилей

«Авито Услуги» зафиксировали рост спроса на все виды перегона автомобилей

С наступлением весны автомобильный рынок в России начал активно оживать. Многие покупатели, отложившие приобретение машины в зимние месяцы, возвращаются к выбору транспорта. Это напрямую повлияло на рост популярности услуг, связанных с перегоном автомобилей и сопровождением покупки. По данным «Авито Услуг», в марте 2025 года спрос на перегон авто из-за границы увеличился на 22% по сравнению с февралем.

Также россияне стали на 30% чаще искать водителей-перегонщиков для доставки машин по городам и регионам. Услуги по перевозке автомобилей автовозами между городами стали востребованнее на 13%.

«Взбодрился» и рынок автомобилей с пробегом. По информации «Авито Авто», интерес к таким машинам вырос на 9% за месяц. Наибольший прирост в запросах показали марки Kia (+11,2%), Hyundai (+8,1%) и Toyota (+7,8%).

На фоне этого увеличился и спрос на помощь специалистов – услуги автоконсультантов по диагностике и оценке машин стали востребованнее на 50% и 7% соответственно. Вырос и интерес к транспортным брокерам: всё больше владельцев автомобилей обращаются за помощью в продаже – по сравнению с февралем таких запросов стало на 8% больше.