Стало известно, какие машины АВТОВАЗ будет выпускать в Узбекистане
Руководство АВТОВАЗа рассматривает возможность организации сборки автомобилей в Узбекистане под неким локальным брендом. Такой информацией поделился с журналистами глава предприятия Максим Соколов в ходе Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия». Он уточнил, что при готовности местных коллег производство может быть запущено уже в течение 2025 года.
«Сейчас мы нацелены на возобновление сотрудничества с нашими успешными партнерами, в том числе не только по простой реализации нашей продукции в формате экспорта, так сказать, готовых автомобилей, но и поэтапной локализации наших продуктов и даже, возможно, выпуска этой продукции под местным локальным узбекским брендом», – сообщил Соколов.
Что именно это будет за бренд, пока неизвестно. Но Соколов уточнил, что в качестве первой модели, которую можно было бы собирать в Узбекистане, рассматривается Lada Largus.
Топ-менеджер отметил, что именно Ларгус в рамках выставки «Иннопром. Центральная Азия» представлен на стенде «Ростеха», ключевого партнера АВТОВАЗа. На первом этапе АВТОВАЗ заинтересован в глубокой локализации Ларгуса в Узбекистане, рассказал Соколов. Однако автогигант не исключает и вариант организации сборки по SKD – то есть крупноузловым способом, при котором машинокомплекты поставлялись бы на сборочный конвейер непосредственно с АВТОВАЗа.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: ТАСС