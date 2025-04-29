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Стало известно, какие машины АВТОВАЗ будет выпускать в Узбекистане

АВТОВАЗ наладит сборку автомобилей в Узбекистане под местным брендом

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Руководство АВТОВАЗа рассматривает возможность организации сборки автомобилей в Узбекистане под неким локальным брендом. Такой информацией поделился с журналистами глава предприятия Максим Соколов в ходе Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия». Он уточнил, что при готовности местных коллег производство может быть запущено уже в течение 2025 года.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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«Сейчас мы нацелены на возобновление сотрудничества с нашими успешными партнерами, в том числе не только по простой реализации нашей продукции в формате экспорта, так сказать, готовых автомобилей, но и поэтапной локализации наших продуктов и даже, возможно, выпуска этой продукции под местным локальным узбекским брендом», – сообщил Соколов.

Что именно это будет за бренд, пока неизвестно. Но Соколов уточнил, что в качестве первой модели, которую можно было бы собирать в Узбекистане, рассматривается Lada Largus.

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Топ-менеджер отметил, что именно Ларгус в рамках выставки «Иннопром. Центральная Азия» представлен на стенде «Ростеха», ключевого партнера АВТОВАЗа. На первом этапе АВТОВАЗ заинтересован в глубокой локализации Ларгуса в Узбекистане, рассказал Соколов. Однако автогигант не исключает и вариант организации сборки по SKD – то есть крупноузловым способом, при котором машинокомплекты поставлялись бы на сборочный конвейер непосредственно с АВТОВАЗа.

Источник: ТАСС

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Яков Князев/ТАСС
Количество просмотров 2
29.04.2025 
Фото:Яков Князев/ТАСС
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+27