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Мандарин, Лимон и Киви — как вам новые МАЗы?

МАЗ показал автомобиль Мандарин и прицеп Лимон для малого бизнеса

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Белорусский завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» совместно с управлением продаж микроавтобусов МАЗ разработали автолавку для малого и среднего бизнеса. Новинка получила название Мандарин. Это фургон на базе легкого мобильного шасси МАЗ-365022, который позволяет вести торговлю «с колес».

У нас автомобили на этой платформе известны как Sollers Atlant, а фактически это JAC Sunray.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ
«Сесть за руль транспортного средства может водитель категории "В", а допустимая общая масса до 3,5 тонн позволяет технике передвигаться по всем автомобильным дорогам Республики Беларусь и осуществлять предпринимательскую деятельность в любой точке нашей страны, — рассказал заместитель генерального директора по производству «МАЗ-Купава» Владимир Ананьев.

Отличительная черта машины – скругленные углы фургона. Такое конструкторское решение завод «МАЗ-Купава» ранее уже применял на прицепах и получил высокую оценку покупателей. Чтобы получить кузов такой формы, использовали сэндвич-панели из стеклонаполненного пластика, а все элементы наружных окантовок изделия и проемов двери, ставни и люк генераторного отсека изготовили из коррозионностойких материалов. Некоторые детали делались с применением 3D-печати, уточняет пресс-служба МАЗа.

А что внутри Мандарина? Холодильные витрины, морозильный ларь, стойки для хлебных лотков, полки для продукции, гардеробный шкаф, мойка с бойлером – все, что нужно для закусочной на колесах. Также имеется отсек для бензиновой электростанции, чтобы запитать внутреннее электрооборудование кузова. Финальная комплектация определяется с конкретным заказчиком.

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Кстати, прицеп в этой новой «фруктовой» линейке тоже есть – он получил название Лимон. Модель создана по техническому заданию компании из Бреста и уже поступила в ее распоряжение.

Среди плюсов Лимона производитель называет мобильность и быстроту установки сцепного устройства. А следующей моделью «МАЗ-Купавы» должен стать Киви, но что это такое – пока не говорят. Возможно, подробности будут на июньской выставке «Белагро» в Минске, где широкой публике будут представлять Мандарин и Лимон.

Как вам такой «фруктовый набор»?

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Источник: пресс-служба МАЗ

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 7
02.05.2025 
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