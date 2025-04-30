Валдай 18 — рассказываем, что за машины поступили в продажу
Компания «Современные транспортные технологии» объявила о старте продаж бескапотного грузовика Валдай 18. Это машина полной массой 18 тонн и грузоподъемностью до 12,2 тонны, предназначенная для ближних и среднемагистральных перевозок, работы в коммунальных службах, выполнения транспортных задач в городской среде. Модель предлагается в трех вариантах колесной базы: 4800, 5750 и 6100 мм.
У самой длинной версии монтажная длина рамы для установки надстроек составляет 8700 мм. Сейчас доступны изотермические фургоны, рефрижераторы, европлатформы и бортовые автомобили с КМУ. В ближайшие месяцы этот список планируют расширить.
Технические характеристики Валдай 18:
- Двигатель – дизель 6.7, 261 л.с., 956 Нм
- Коробка передач – 8МКП
- Объем топливного бака – 450 л
- Задняя подвеска – пневматическая
Базовая комплектация Валдай 18:
- круиз-контроль,
- многослойная термо- и шумоизоляция,
- кондиционер,
- автономный отопитель,
- спальное место в кабине,
- подрессоренное сиденье с регулировками в 4 направлениях.
Эти машины делает компания «Нижегородские грузовые автомобили» на мощностях ГАЗа. Производство – по полному циклу (сварка, окраска, сборка) вместе с моделью Валдай 45. Кабина и все детали рамы подвергаются катафорезному грунтованию, а на раму дополнительно наносится антигравийное покрытие.
Валдай 18 обеспечивается 3 годами заводской гарантии без ограничения пробега. Интервал ТО составляет 20 тысяч км.
Пресс-служба ГК «СТТ» сообщает, обслуживание и ремонт Валдай 18 будут вести более 60 СТО по всей России – от Калининграда до Владивостока. К настоящему моменту сотрудники сервисов прошли обучение и аттестацию в корпоративном учебном центре в Нижнем Новгороде. Кроме того, уже сформированы региональные склады запасных частей и расходных материалов.
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