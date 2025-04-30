#
80 лет ПобедеШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российские гонки на выносливость — календарь сезона!
30 апреля
Российские гонки на выносливость — календарь сезона!
Первая гонка российской серии REC пройдет 24...
Покупатели в выгоде – у дилеров избыток машин и возможны скидки
30 апреля
Покупатели в выгоде – у дилеров избыток машин и возможны скидки
Затоваренность на рынке: новые машины...
Haval F7x
30 апреля
Представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки: известны цены
Кроссовер Haval F7x нового поколения будет...

Валдай 18 — рассказываем, что за машины поступили в продажу

Компания «СТТ» начала продажи новых бескапотных грузовиков Валдай 18

Рекомендуем
Андрей Софонов — о системе качества, новых моделях и роботах на Горьковском автозаводе

Компания «Современные транспортные технологии» объявила о старте продаж бескапотного грузовика Валдай 18. Это машина полной массой 18 тонн и грузоподъемностью до 12,2 тонны, предназначенная для ближних и среднемагистральных перевозок, работы в коммунальных службах, выполнения транспортных задач в городской среде. Модель предлагается в трех вариантах колесной базы: 4800, 5750 и 6100 мм.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

У самой длинной версии монтажная длина рамы для установки надстроек составляет 8700 мм. Сейчас доступны изотермические фургоны, рефрижераторы, европлатформы и бортовые автомобили с КМУ. В ближайшие месяцы этот список планируют расширить.

Технические характеристики Валдай 18:

  • Двигатель – дизель 6.7, 261 л.с., 956 Нм
  • Коробка передач – 8МКП
  • Объем топливного бака – 450 л
  • Задняя подвеска – пневматическая

Базовая комплектация Валдай 18:

  • круиз-контроль,
  • многослойная термо- и шумоизоляция,
  • кондиционер,
  • автономный отопитель,
  • спальное место в кабине,
  • подрессоренное сиденье с регулировками в 4 направлениях.

Эти машины делает компания «Нижегородские грузовые автомобили» на мощностях ГАЗа. Производство – по полному циклу (сварка, окраска, сборка) вместе с моделью Валдай 45. Кабина и все детали рамы подвергаются катафорезному грунтованию, а на раму дополнительно наносится антигравийное покрытие.

Валдай 18 обеспечивается 3 годами заводской гарантии без ограничения пробега. Интервал ТО составляет 20 тысяч км.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Пресс-служба ГК «СТТ» сообщает, обслуживание и ремонт Валдай 18 будут вести более 60 СТО по всей России – от Калининграда до Владивостока. К настоящему моменту сотрудники сервисов прошли обучение и аттестацию в корпоративном учебном центре в Нижнем Новгороде. Кроме того, уже сформированы региональные склады запасных частей и расходных материалов.

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 10
30.04.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0