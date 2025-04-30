Валдай 18 — рассказываем, что за машины поступили в продажу

Компания «СТТ» начала продажи новых бескапотных грузовиков Валдай 18

Компания «Современные транспортные технологии» объявила о старте продаж бескапотного грузовика Валдай 18. Это машина полной массой 18 тонн и грузоподъемностью до 12,2 тонны, предназначенная для ближних и среднемагистральных перевозок, работы в коммунальных службах, выполнения транспортных задач в городской среде. Модель предлагается в трех вариантах колесной базы: 4800, 5750 и 6100 мм.

У самой длинной версии монтажная длина рамы для установки надстроек составляет 8700 мм. Сейчас доступны изотермические фургоны, рефрижераторы, европлатформы и бортовые автомобили с КМУ. В ближайшие месяцы этот список планируют расширить.

Технические характеристики Валдай 18:

Двигатель – дизель 6.7, 261 л.с., 956 Нм

Коробка передач – 8МКП

Объем топливного бака – 450 л

Задняя подвеска – пневматическая

Базовая комплектация Валдай 18:

круиз-контроль,

многослойная термо- и шумоизоляция,

кондиционер,

автономный отопитель,

спальное место в кабине,

подрессоренное сиденье с регулировками в 4 направлениях.

Эти машины делает компания «Нижегородские грузовые автомобили» на мощностях ГАЗа. Производство – по полному циклу (сварка, окраска, сборка) вместе с моделью Валдай 45. Кабина и все детали рамы подвергаются катафорезному грунтованию, а на раму дополнительно наносится антигравийное покрытие.

Валдай 18 обеспечивается 3 годами заводской гарантии без ограничения пробега. Интервал ТО составляет 20 тысяч км.

Пресс-служба ГК «СТТ» сообщает, обслуживание и ремонт Валдай 18 будут вести более 60 СТО по всей России – от Калининграда до Владивостока. К настоящему моменту сотрудники сервисов прошли обучение и аттестацию в корпоративном учебном центре в Нижнем Новгороде. Кроме того, уже сформированы региональные склады запасных частей и расходных материалов.