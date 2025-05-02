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Это нужно проверить в машине перед дачным сезоном

Эксперт Гоман перечислил 5 обязательных проверок авто перед поездкой на дачу

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Перед началом дачного сезона автомобилистам нужно сделать несколько проверок своего автомобиля, сообщил руководитель автосервиса Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман.

Во-первых, нужно проверить состояние радиаторов. Если они грязные, забиты осенне-зимним мусором или есть даже минимальные течи, необходимо привести их в порядок.

Старый антифриз вряд ли справится с отводом тепла во время долгих поездок в жару, а также не защитит от коррозии патрубки, поэтому необходима его замена.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Также следует проверить, нет ли превышения уровня влаги в тормозной жидкости, поскольку это может привести к снижению эффективности торможения.

Нужно проверить амортизаторы, ГУР (гидравлический усилитель руля), рычаги и их сайлентблоки на наличие течей. Подвеска должна быть герметична.

Также эксперт посоветовал провести диагностику кондиционера.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

Источник: Lenta.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Александр Артеменков/ТАСС
Количество просмотров 8
02.05.2025 
Фото:Александр Артеменков/ТАСС
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