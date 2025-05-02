Это нужно проверить в машине перед дачным сезоном
Перед началом дачного сезона автомобилистам нужно сделать несколько проверок своего автомобиля, сообщил руководитель автосервиса Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман.
Во-первых, нужно проверить состояние радиаторов. Если они грязные, забиты осенне-зимним мусором или есть даже минимальные течи, необходимо привести их в порядок.
Старый антифриз вряд ли справится с отводом тепла во время долгих поездок в жару, а также не защитит от коррозии патрубки, поэтому необходима его замена.
Также следует проверить, нет ли превышения уровня влаги в тормозной жидкости, поскольку это может привести к снижению эффективности торможения.
Нужно проверить амортизаторы, ГУР (гидравлический усилитель руля), рычаги и их сайлентблоки на наличие течей. Подвеска должна быть герметична.
Также эксперт посоветовал провести диагностику кондиционера.
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Источник: Lenta.ru