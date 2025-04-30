Покупатели в выгоде – у дилеров избыток машин и возможны скидки

Затоваренность на рынке: новые машины скапливаются на складах дилеров

Российские автосалоны располагают значительными запасами новых автомобилей — порядка 400 тысяч машин, чего, по оценке участников рынка, должно хватить минимум на три месяца продаж. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) отмечают, что затоваренность наблюдается практически по всем брендам, особенно на фоне снижения спроса. Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов дал более пессимистичную оценку, заявив, что совокупные запасы у дилеров и дистрибьюторов могут обеспечивать рынок в течение четырех-пяти месяцев.

При этом он подчеркнул, что в «Рольфе» стараются не допускать переизбытка, но на ситуацию влияют машины, ввезенные по параллельному импорту. Такие тоже есть на складах дилера. По словам Иванова, реализовать их становится сложнее из-за изменения валютного курса и снижения потребительского спроса.

Ранее директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что за первый квартал 2025 года дилерам не удалось существенно сократить складские остатки. Сейчас, по его данным, в наличии находится около 500 тысяч автомобилей, из которых 300–350 тысяч — модели китайских брендов.

Ранее мы писали, что из-за затоваривания скидки на новые автомобили в России достигли рекордных 21%. И, таким образом, сейчас в России рынок покупателя, а не продавца.

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Источник: РИА Новости