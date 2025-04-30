#
80 лет ПобедеШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российские гонки на выносливость — календарь сезона!
30 апреля
Российские гонки на выносливость — календарь сезона!
Первая гонка российской серии REC пройдет 24...
Покупатели в выгоде – у дилеров избыток машин и возможны скидки
30 апреля
Покупатели в выгоде – у дилеров избыток машин и возможны скидки
Затоваренность на рынке: новые машины...
Haval F7x
30 апреля
Представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки: известны цены
Кроссовер Haval F7x нового поколения будет...

Покупатели в выгоде – у дилеров избыток машин и возможны скидки

Затоваренность на рынке: новые машины скапливаются на складах дилеров

Рекомендуем
Какую машину выгодно купить этой весной

Российские автосалоны располагают значительными запасами новых автомобилей — порядка 400 тысяч машин, чего, по оценке участников рынка, должно хватить минимум на три месяца продаж. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) отмечают, что затоваренность наблюдается практически по всем брендам, особенно на фоне снижения спроса. Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов дал более пессимистичную оценку, заявив, что совокупные запасы у дилеров и дистрибьюторов могут обеспечивать рынок в течение четырех-пяти месяцев.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

При этом он подчеркнул, что в «Рольфе» стараются не допускать переизбытка, но на ситуацию влияют машины, ввезенные по параллельному импорту. Такие тоже есть на складах дилера. По словам Иванова, реализовать их становится сложнее из-за изменения валютного курса и снижения потребительского спроса.

Ранее директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что за первый квартал 2025 года дилерам не удалось существенно сократить складские остатки. Сейчас, по его данным, в наличии находится около 500 тысяч автомобилей, из которых 300–350 тысяч — модели китайских брендов.

Ранее мы писали, что из-за затоваривания скидки на новые автомобили в России достигли рекордных 21%. И, таким образом, сейчас в России рынок покупателя, а не продавца.

Источник: РИА Новости

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
30.04.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0