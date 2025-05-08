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Змеиная дорога: почему эту трассу перекрывают два раза в год

Это шоссе в Иллинойсе дважды в год перекрывают из-за миграции змей

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Дороги часто закрывают по различным причинам, таким как строительство или мероприятия, но одна дорога в Иллинойсе перекрывается для сохранения дикой природы. Лесная служба США закрывает дорогу длиной 4 км, чтобы змеи могли безопасно пересечь ее без угрозы попасть под колеса автомобилей. Эта дорога, известная как Змеиная, расположена в Национальном лесу Шоуни – популярном месте для походов, кемпинга и катания на горном велосипеде.

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Если вы планируете приключение в этом районе, вам придется найти альтернативный маршрут, так как дорога Лесной службы № 345 закрыта с 12 марта по 15 мая. Это решение было принято властями региона из-за установившейся более теплой, чем обычно, погоды.

Почему же змеям нужно перейти дорогу? Змеи и другие земноводные, включая виды, находящиеся под угрозой исчезновения, пересекают Снейк-роуд, чтобы мигрировать с известняковых обрывов, где зимуют, в летние места обитания рядом с болотом Ла-Рю. Чтобы избежать несчастных случаев с исчезающими видами, дорогу закрывают дважды в год на два месяца.

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При этом она остается открытой для пешеходов, хотя неизвестно, сколько змей можно встретить по пути. Также на месте работают волонтеры, которых называют «Стражами змей». Они помогают ориентироваться в лесу и напоминают правила поведения в дикой природе. Кстати, трогать змей запрещено законом.

Источник: The Drive

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 4
08.05.2025 
Фото:Unsplash
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