Змеиная дорога: почему эту трассу перекрывают два раза в год

Это шоссе в Иллинойсе дважды в год перекрывают из-за миграции змей

Дороги часто закрывают по различным причинам, таким как строительство или мероприятия, но одна дорога в Иллинойсе перекрывается для сохранения дикой природы. Лесная служба США закрывает дорогу длиной 4 км, чтобы змеи могли безопасно пересечь ее без угрозы попасть под колеса автомобилей. Эта дорога, известная как Змеиная, расположена в Национальном лесу Шоуни – популярном месте для походов, кемпинга и катания на горном велосипеде.

Если вы планируете приключение в этом районе, вам придется найти альтернативный маршрут, так как дорога Лесной службы № 345 закрыта с 12 марта по 15 мая. Это решение было принято властями региона из-за установившейся более теплой, чем обычно, погоды.

Почему же змеям нужно перейти дорогу? Змеи и другие земноводные, включая виды, находящиеся под угрозой исчезновения, пересекают Снейк-роуд, чтобы мигрировать с известняковых обрывов, где зимуют, в летние места обитания рядом с болотом Ла-Рю. Чтобы избежать несчастных случаев с исчезающими видами, дорогу закрывают дважды в год на два месяца.

При этом она остается открытой для пешеходов, хотя неизвестно, сколько змей можно встретить по пути. Также на месте работают волонтеры, которых называют «Стражами змей». Они помогают ориентироваться в лесу и напоминают правила поведения в дикой природе. Кстати, трогать змей запрещено законом.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: The Drive