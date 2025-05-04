Популярный хэтчбек Volkswagen сильно подешевел: что случилось?

Volkswagen представил новую версию Golf 300TSI R-Line за 1,75 млн рублей

В Китае стартовали продажи нового Volkswagen Golf 300TSI R-Line по цене 21 500 долларов, о чем сообщает издание ITHome.

Автомобиль получил несколько изменений, направленных на сокращение стоимости, среди которых отсутствие металлических спортивных накладок на педали и ручная настройка антибликового зеркала.

Volkswagen Golf 300TSI R-Line

Также отменена функция автоматического опускания зеркала заднего вида со стороны пассажира при движении задним ходом.

Кузов новинки имеет размеры 4289 мм в длину, 1788 мм в ширину и 1479 мм в высоту, с колесной базой 2631 мм.

Golf 300TSI R-Line оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 л, мощностью 160 л.с. и крутящим моментом 250 Нм, а также 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

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Источник: ITHome