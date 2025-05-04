Популярный хэтчбек Volkswagen сильно подешевел: что случилось?

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Volkswagen представил новую версию Golf 300TSI R-Line за 1,75 млн рублей

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В Китае стартовали продажи нового Volkswagen Golf 300TSI R-Line по цене 21 500 долларов, о чем сообщает издание ITHome.

Автомобиль получил несколько изменений, направленных на сокращение стоимости, среди которых отсутствие металлических спортивных накладок на педали и ручная настройка антибликового зеркала.

Volkswagen Golf 300TSI R-Line
Volkswagen Golf 300TSI R-Line

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Также отменена функция автоматического опускания зеркала заднего вида со стороны пассажира при движении задним ходом.

Кузов новинки имеет размеры 4289 мм в длину, 1788 мм в ширину и 1479 мм в высоту, с колесной базой 2631 мм.

Golf 300TSI R-Line оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 л, мощностью 160 л.с. и крутящим моментом 250 Нм, а также 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | ITHome
Количество просмотров 18
04.05.2025 
Фото:Unsplash | ITHome
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Отличная машина, вопросов нет
Недостатки:
нет
Комментарий:
Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.
-1