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Новый просторный и хорошо оснащенный кроссовер уже в продаже

В Китае стартовали продажи Lynk ＆ Co 900 с уникальным дизайном и комфортом

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На китайском автомобильном рынке стартовали продажи флагманского кроссовера Lynk & Co 900, сообщает carnewschina.com. Цены на Lynk & Co 900 в Китае начинаются от 290 тыс. юаней (около 3,2 млн рублей по текущему курсу).

Длина автомобиля составляет 5240 мм, а колесная база – 3160 мм, что делает его больше популярного в России LiXiangL9. Lynk & Co 900 оборудован тремя рядами сидений, причем средний ряд кресел может поворачиваться на 180 градусов, увеличивая удобство использования.

Lynk & Co 900
Lynk & Co 900

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Внутри кроссовера установлены небольшой экран панели приборов и центральный дисплей, расположенный со сдвигом вправо, что напоминает компоновку автомобилей конкурента Li Xiang. В отделке салона использованы высококачественные материалы, включая кожу Nappa.

Кроссовер доступен в пяти цветах и с тремя вариантами силовых установок. Базовая версия включает бензиновый турбомотор объемом 1.5 литра и два электродвигателя, обеспечивая общую мощность в 721 л.с. Наиболее мощная версия с 2.0-литровым двигателем и двумя электромоторами демонстрирует выдающуюся мощность в 857 л.с.

Интерьер Lynk & Co 900
Интерьер Lynk & Co 900

Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 5
04.05.2025 
Фото:CarNewsChina
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