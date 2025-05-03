На продажу выставлен уникальный российский внедорожник: вот в чем его особенность

Бронированный внедорожник Комбат Т-98 продают в Симферополе за 30 млн рублей

Рынок люксовых автомобилей постоянно удивляет, но предложение, появившееся в Симферополе, заслуживает особого внимания. За 30 миллионов рублей продается редчайший российский бронированный внедорожник Комбат Т-98 2011 года выпуска.

Машина с минимальным пробегом в 22 тысячи километров представляет собой настоящий эксклюзив. Основой для Комбат Т-98 послужили агрегаты концерна General Motors.

Комбат Т-98

Сердцем этого «танка на колесах» является 6,6-литровый дизельный двигатель V8, выдающий внушительные 320 л.с. Эта мощь передается на колеса через автоматическую коробку передач, позволяя развивать максимальную скорость в 160 км/ч. Кузов черного цвета эффектно сочетается с салоном, отделанным красной кожей.

Бронирование кузова – ключевая особенность этого автомобиля. Хотя точный уровень защиты в объявлении не указан.

Комбат Т-98

В оснащении — двухзонный климат-контроль, электрорегулировки сидений с памятью, мультимедийная система, камера заднего вида, датчики давления в шинах, датчик света, регулировка педалей по высоте и круиз-контроль.

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Источник: Auto.ru