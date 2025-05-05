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Эти новые автомобили появятся в России после Шанхайского автосалона

«Ъ»: в РФ после Шанхайского автосалона появятся 9 новых китайских авто

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После Шанхайского автосалона в России могут появиться не менее 9 новых китайских моделей автомобилей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Уточняется, что в числе ожидаемых моделей гибридный Hongqi H5, седан Hongqi L1. GAC планирует поставки модели S7, а Aito Seres – кроссоверов М9 и М8. Также в перспективе в продаже может появиться внедорожник M-Hero 817 от Dongfeng, Voyah Free 318, а также гибридные Zeekr 9X и Avatr 07.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Renault с неубиваемым мотором появился в продаже, известна цена.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Коммерсантъ»

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Ушакова Ирина
Фото:Hongqi
Количество просмотров 4
05.05.2025 
Фото:Hongqi
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