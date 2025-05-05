В Россию привезут новый, богато оснащенный семейный минивэн

JAC Motors анонсировала выход минивэна RF8 на российский рынок в 2025 году

Китайская компания JAC Motors анонсировала запуск минивэна RF8 на российском рынке в 2025 году.

Эта модель, дебютировавшая на Шанхайском автосалоне в апреле, станет первым минивэном JAC в России. Размеры автомобиля составляют 5200х1980х1830 мм, а колесная база – 3100 мм.

JAC RF8

Он будет оснащен 2-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 252 л.с. и крутящим моментом 400 Нм, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Салон минивэна RF8 будет выделяться 23,5-дюймовым проекционным экраном с функцией дополненной реальности и 7-дюймовым «плавающим» экраном для управления различными функциями. Также модель примечательна тесной интеграцией с автомобильной системой Huawei.

JAC RF8

Ожидается, что стоимость RF8 составит 4,5-5 млн рублей.

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Источник: Автостат