#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ВАЗ-1111 Ока
5 мая
За эту Оку просят аж 3,5 млн рублей: чем обусловлена цена?
Продается Ока с пробегом 4086 км и уникальными...
Робот Mornine
5 мая
Будущее близко: машины в автосалонах скоро будут продавать роботы
Chery представила гуманоидного робота Mornine –...
Цены на популярные российские пикапы изменились в мае
5 мая
Цены на популярные российские пикапы изменились в мае
Пикапы Sollers в начале мая подорожали в России...

В Россию привезут новый, богато оснащенный семейный минивэн

JAC Motors анонсировала выход минивэна RF8 на российский рынок в 2025 году

Рекомендуем
Очень необычный внедорожник с японскими корнями — китайцы удивили!

Китайская компания JAC Motors анонсировала запуск минивэна RF8 на российском рынке в 2025 году.

Эта модель, дебютировавшая на Шанхайском автосалоне в апреле, станет первым минивэном JAC в России. Размеры автомобиля составляют 5200х1980х1830 мм, а колесная база – 3100 мм.

JAC RF8
JAC RF8

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Он будет оснащен 2-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 252 л.с. и крутящим моментом 400 Нм, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Салон минивэна RF8 будет выделяться 23,5-дюймовым проекционным экраном с функцией дополненной реальности и 7-дюймовым «плавающим» экраном для управления различными функциями. Также модель примечательна тесной интеграцией с автомобильной системой Huawei.

JAC RF8
JAC RF8

Ожидается, что стоимость RF8 составит 4,5-5 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автостат

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:JAC
Количество просмотров 8
05.05.2025 
Фото:JAC
Поделиться:
Оцените материал:
0