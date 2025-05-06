«Газпромнефть-СМ» увековечила истории героев Великой Победы

Компания представила спецпроект к 9 Мая

На сайте информационного агентства РИАМО появилась виртуальная галерея, в которую вошли художественные работы и рассказы детей сотрудников «Газпромнефть – смазочные материалы», посвященные подвигу участников Великой Отечественной войны.

– Проекты, в которых дети рассказывают о своей семье, о героизме предков и важности памяти, особенно значимы. Это неформальные уроки истории, которые помогают формировать правильные ценности: уважение, благодарность, любовь к Родине, – заявил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

Юные дарования в возрасте от 3 до 17 лет создали не просто работы, а настоящий портал между поколениями, транслируя истории мужества и героизма своих предков – тех, кто ковал победу на фронте и в тылу. Дети не ограничивались пересказом фактов, а делились захватывающими, трогательными историями своих прабабушек и прадедушек, придавая подвигу прошлого человеческое лицо.

– Когда дети рассказывают о войне через судьбу своего прадеда – это по-настоящему. Такие проекты помогают осмыслить историю не как набор дат, а как часть собственной жизни и семейного наследия, – отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Проект под названием «Наша Победа. Моя история» вышел за рамки виртуального мира: выставка детских работ развернулась на территории Московского завода «Газпромнефть-СМ» во Фрязине.

– Мы видим, что дети не просто слышали о войне, а действительно чувствуют ее значимость. В их рассказах и рисунках – настоящая, искренняя память, которая не подменяет собой исторические данные, а делает их живыми и понятными, – сообщила председатель правления Центра развития общественных инициатив в Омске Зинаида Тикунова.

Спецпроект реализован при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».