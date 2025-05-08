Для майских праздников или отпуска: угадайте, что за машина на фото?

Эксперт «За рулем»: у грузовика ГАЗ-51 была модификация экскурсионный кабриолет

Казалось бы, история ГАЗ-51 изучена вдоль и поперек. Да и немудрено: один из самых массовых советских грузовиков выпускался почти 30 лет, с 1946 по 1975 годы... Но в том то и дело, что за это время появилось такое множество модификаций – как заводских, так и не очень, – что полное их описание заняло бы весьма объемистую (и очень интересную!) книгу.

Очередную попытку погрузиться в этот увлекательный мир ГАЗ-51 предпринял обозреватель «За рулем» Сергей Канунников – и описал самые оригинальные исполнения легендарного грузовика, а также редкие машины, построенные на его базе. Одна из них – на фото.

В основе этой машины – автобус ГЗА-651, в конструкции которого использовались шасси и передок ГАЗ-51. Типовые автобусы и фургоны на этой платформе делали около полутора десятков заводов – спрос был нешуточный. И каких тут вариантов только не было – как видим, даже экскурсионные автобусы со стандартной и удлиненной колесной базой.

А вообще ГАЗ-51 и его полноприводный собрат ГАЗ-63 стали отправной точкой для гигантского семейства, среди которых были очень стильные хлебные фургоны, кареты скорой помощи, пожарные машины, военные варианты для десанта и артиллерии (у нас мог быть свой Hummer!), автомобили такси и даже седельные тягачи...

Рассматриваем самые интересные модификации ГАЗ-51 в новой статье «За рулем»!