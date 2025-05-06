Выгода до 35%: россияне стали чаще заказывать перегон автомобилей

Эксперт Коротков назвал выгоды и риски, связанные с перегоном автомобилей в РФ

В марте 2025 года спрос на перегон авто из-за границы увеличился на 22% по сравнению с февралем. Также россияне стали на 30% чаще искать водителей-перегонщиков для доставки машин по городам и регионам. Услуги по перевозке автомобилей автовозами между городами стали востребованнее на 13%.

Спрос на перегон автомобилей в Россию продолжает постепенно расти, и одной из главных причин этого является цена, отмечает CEO проекта «Likvi.com» Александр Коротков.

Комментарий эксперта

Александр Коротков, CEO проекта «Likvi.com»:

– Японские праворульные автомобили часто обходятся на 25–30% дешевле аналогичных моделей с левым рулем, а в некоторых сегментах эта разница достигает 35%. Это делает их привлекательным вариантом для россиян, особенно в условиях падающей покупательской способности.

Также стоит отметить, что японские автомобили, как правило, привозятся в хорошем техническом состоянии и с честным значением на одометре, это обусловлено отсутствием реагентов и щадящими условиями эксплуатации, такое довольно редко встречается на внутреннем рынке.

Несмотря на очевидную выгоду, перегон автомобилей сопровождается рисками, рассказал Коротков. По его словам, в первом квартале участились случаи мошенничества, когда посредники недоплачивают утильсбор, особенно в случае ввоза автомобилей «для физических лиц», где базовый сбор минимален. Однако правила утильсбора изменятся: ставка будет привязана не к цене закупки за рубежом, а к средней рыночной стоимости в России. Это усложнит схему «оптимизации» платежей, и стоимость автомобилей может вырасти на 20–25%.

Ранее «За рулем» сообщал, что бывший дизайнер Rolls-Royce дал оценку российскому автопрому.