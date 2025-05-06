На Краснодарский край пришлось 5% всех продаж новых легковых машин в РФ
На Кубани продали 16,7 тыс. новых легковых авто в январе – апреле 2025 года
На Кубани в январе – апреле текущего года было продано 16,7 тыс. новых легковых автомобилей, что составляет 5% всех продаж в России. Кубань заняла 4-е место в соответствующем рейтинге регионов, информирует Минпромторг.
В этот же период в регионе продали 1,5 тыс. легких коммерческих автомобилей (5% от общего показателя в стране), 647 грузовых авто (3%) и 83 автобуса (2%).
Лидером продаж стала Москва, где реализовали 45,1 тыс. легковых авто (13% от общего объема продаж по РФ).
Всего в стране в апреле было продано 116,8 тыс. новых транспортных средств (-27% относительно показателей 2024 года (160,8 тыс.).
Ранее «За рулем» привел топ-10 лучших машин по цене до 600 тысяч рублей.
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Источник: «РБК Краснодар»
Фото:Depositphotos
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06.05.2025
Фото:Depositphotos
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