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На Краснодарский край пришлось 5% всех продаж новых легковых машин в РФ

На Кубани продали 16,7 тыс. новых легковых авто в январе – апреле 2025 года

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На Кубани в январе – апреле текущего года было продано 16,7 тыс. новых легковых автомобилей, что составляет 5% всех продаж в России. Кубань заняла 4-е место в соответствующем рейтинге регионов, информирует Минпромторг.

В этот же период в регионе продали 1,5 тыс. легких коммерческих автомобилей (5% от общего показателя в стране), 647 грузовых авто (3%) и 83 автобуса (2%).

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

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Лидером продаж стала Москва, где реализовали 45,1 тыс. легковых авто (13% от общего объема продаж по РФ).

Всего в стране в апреле было продано 116,8 тыс. новых транспортных средств (-27% относительно показателей 2024 года (160,8 тыс.).

Ранее «За рулем» привел топ-10 лучших машин по цене до 600 тысяч рублей.

Источник: «РБК Краснодар»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
06.05.2025 
Фото:Depositphotos
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