Новый Jeep Compass 2025 не уступит VW Tiguan

Третье поколение кроссовера Jeep Compass поступит в продажу уже в 2025 году

Компания Jeep представила третье поколение популярного кроссовера Compass, которое поступит в продажу уже в 2025 году. Новинка получила не только более выразительный внешний вид, но и широкий выбор силовых установок, включая гибридные и полностью электрические версии. Наиболее мощная модификация, оснащенная полным приводом, развивает впечатляющие 375 л.с.





Новый Jeep Compass 2025

Дизайн нового Compass стал заметно брутальнее по сравнению с предыдущим поколением. Внешне автомобиль теперь больше напоминает Jeep Wrangler, чем Grand Cherokee, которым дизайнеры вдохновлялись раньше. Скульптурные арки, массивные ручки дверей и минимализм в оформлении передней части выделяют Compass среди других современных кроссоверов. В интерьере традиции марки сочетаются с цифровыми технологиями – водитель получает полностью цифровую панель приборов и мультимедиа на 16 дюймов с новыми функциями автономного вождения.

Новый Jeep Compass 2025

По размеру Compass теперь сопоставим с VW Tiguan: длина выросла до 4,55 метра, что на 15 см больше, чем у предшественника. Увеличенные габариты сказались на комфорте салона – пассажирам стало просторнее, особенно на заднем ряду.

Автомобиль построен на новой платформе STLA Medium от Stellantis, что позволило внедрить более широкий спектр приводов и технологий. Линейка силовых агрегатов включает 48-вольтовый мягкий гибрид мощностью 145 л.с., подключаемый гибрид на 195 л.с., а также электрические версии с передним приводом (213 л.с.) и полным приводом (до 375 л.с.). Электромобили поддерживают зарядку до 160 кВт, что позволяет пополнить заряд батареи с 20 до 80% за 35 минут. Заявленный запас хода – до 500 км по циклу WLTP. Самой внедорожной версией станет Compass Overland с улучшенной геометрией и клиренсом.

Новый Jeep Compass 2025

Продажи Compass 2025 стартуют в Европе, где автомобиль продолжают собирать на заводе Stellantis в Италии. Предзаказы на автомобиль уже принимают. На первом этапе будет доступна спецверсия First Edition с богатым оснащением: есть камера заднего вида, 20-дюймовые диски и т.д. Цены начинаются от 42 400 евро за гибрид и от 50 400 евро за электрическую версию. Мощный 375-сильный Compass появится ближе к осени.

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Источник: Auto, Motor und Sport