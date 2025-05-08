500-сильный экономичный кроссовер привезут в Россию: известна цена

Quto: в РФ новый гибридный кроссовер GAC S7 можно купить за 3,6 млн рублей

В марте стало известно, что крупный дилер готов привезти в Россию 500-сильный кроссовер GAC S7, который вышел в продажу в КНР лишь 10 марта этого года. Цены на эту модель сразу снизились по нескольким причинам.

Ранее для покупки россиянам предлагали только GAC S7 2025 180km Ultra 4WD стоимостью 4 870 000 рублей. Сейчас цены заметно снизились благодаря падению курса юаня, а ассортимент версий расширился:

GAC S7 2025 115km Pro version – 3 554 000 ₽

GAC S7 2025 205km Max version – 3 871 000 ₽

GAC S7 2025 205km Max Intelligent Driving Edition – 4 081 000 ₽

GAC S7 2025 205km Max LiDAR version – 4 188 000 ₽

GAC S7 2025 180km Ultra 4WD – 4 098 000 ₽

GAC S7 2025 180km Ultra 4WD LiDAR Edition – 4 415 000 ₽

Автомобиль оснащен 160-сильным турбомотором объемом 1,5 литра, вращающим передние колеса на высокой скорости, но большую часть времени лишь выполняющим роль генератора.

В самом дорогом исполнении общая мощность равна 510 л.с. (по ПТС — примерно 340 л.с.).

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

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Источник: Quto