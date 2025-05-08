#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
500-сильный экономичный кроссовер привезут в Россию: известна цена
8 мая
500-сильный экономичный кроссовер привезут в Россию: известна цена
Quto: в РФ новый гибридный кроссовер GAC S7...
Porsche Taycan Cross Turismo
8 мая
В России появился в продаже необычный Porsche Taycan
Дилер привез в РФ универсал Porsche Taycan...
Renault Logan
8 мая
Сколько сегодня стоит почти новый Renault Logan? Изучили предложения
Цены на Renault Logan 2020–2022 годов...

500-сильный экономичный кроссовер привезут в Россию: известна цена

Quto: в РФ новый гибридный кроссовер GAC S7 можно купить за 3,6 млн рублей

Рекомендуем
Haval F7 или Geely Atlas: какой кроссовер выгоднее

В марте стало известно, что крупный дилер готов привезти в Россию 500-сильный кроссовер GAC S7, который вышел в продажу в КНР лишь 10 марта этого года. Цены на эту модель сразу снизились по нескольким причинам.

Ранее для покупки россиянам предлагали только GAC S7 2025 180km Ultra 4WD стоимостью 4 870 000 рублей. Сейчас цены заметно снизились благодаря падению курса юаня, а ассортимент версий расширился:

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.
  • GAC S7 2025 115km Pro version – 3 554 000 ₽
  • GAC S7 2025 205km Max version – 3 871 000 ₽
  • GAC S7 2025 205km Max Intelligent Driving Edition – 4 081 000 ₽
  • GAC S7 2025 205km Max LiDAR version – 4 188 000 ₽
  • GAC S7 2025 180km Ultra 4WD – 4 098 000 ₽
  • GAC S7 2025 180km Ultra 4WD LiDAR Edition – 4 415 000 ₽

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Автомобиль оснащен 160-сильным турбомотором объемом 1,5 литра, вращающим передние колеса на высокой скорости, но большую часть времени лишь выполняющим роль генератора.

В самом дорогом исполнении общая мощность равна 510 л.с. (по ПТС — примерно 340 л.с.).

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

Источник: Quto

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Autohome.com.cn
08.05.2025 
Фото:Autohome.com.cn
Поделиться:
Оцените материал:
0