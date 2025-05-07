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Эти ошибки водители совершают ежедневно

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Водители регулярно изо дня в день делают ошибки, которые вредят их автомобилям, рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

По его словам, самая частая ошибка – это резкий старт на непрогретом двигателе. Для равномерного распределения масла по всем узлам мотора необходимы 1-2 минуты работы на холостых оборотах. Неисполнение этого правила грозит повышенным износом цилиндропоршневой группы и других важных деталей, рассказал Стрельбицкий.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

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Не стоит игнорировать сигналы приборной панели. Со временем это приводит к серьезным поломкам. Необходимо проверять давление в шинах, поскольку движение на недокачанных или перекачанных колесах повышает расход топлива, снижает управляемость транспорта, а также может привести к разрыву шины.

На холостом ходу мотор не следует держать дольше десяти минут, отмечает специалист. Он пояснил, что такой прогрев приводит к повышенному нагарообразованию, увеличению расхода бензина и износу свечей зажигания.

Проверять уровень масла нужно каждые несколько дней, подытожил специалист.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 26
07.05.2025 
Фото:Unsplash
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