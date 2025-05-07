Эксперты сообщили о действующих скидках на новые автомобили в мае

В мае 2025 года дилеры дают скидки на новые автомобили – до более 1 млн рублей

В мае 2025 года российские дилеры предлагают значительные скидки на новые автомобили – от нескольких сотен тысяч до более одного миллиона рублей. Размер скидки варьируется в зависимости от марки, модели и года выпуска транспортного средства, отмечают участники авторынка. По словам директора розничных продаж АГ «Авилон» Ильи Петрова, в период майских праздников дистрибьюторы и дилеры запускают специальные предложения, направленные на стимулирование покупательского спроса.

Он пояснил, что скидки составляют от 7 до 30%, что в денежном выражении эквивалентно суммам от 200 тысяч до 1,1 миллиона рублей, в зависимости от конкретного автомобиля.

Петров также сообщил, что для отдельных моделей электромобилей скидки могут достигать 2,6 млн руб., а на люксовые марки скидки находятся в диапазоне от 1,5 до 4,5 млн руб.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов подтвердил, что программы скидок продолжают действовать, и величина скидок может колебаться от 100 тысяч до одного миллиона рублей. Также он сообщил, что у дистрибьюторов есть специальный стимулирующий бюджет, который используется для предоставления скидок и компенсаций с целью поддержки продаж. По его прогнозам, во втором квартале текущего года скидки сохранятся, однако по мере роста спроса и уменьшения складских запасов они могут быть свернуты.

Впрочем, наблюдается сокращение ассортимента моделей, на которые распространяются скидки. По тем автомобилям, на которые спрос остается низким, размер скидок может быть увеличен, однако даже это не всегда приводит к желаемому эффекту.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Из каждого утюга вещают о волшебных миллионных скидках на новые автомобили. А кто их реально видел? Если берем относительно доступные автомобили, никаких чудес нет. Многое зависит от того, насколько бойко покупают конкретные машины. Чем хуже, тем больше скидки. Последние Kaiyi E5 можно найти за 1 440 000 рублей (на механике) и за 1 669 000 рублей (на автомате, но их почти нет). Kaiyi X3 на автомате можно отыскать по 1 740 000 рублей. Но это последние машины, а что будет дальше с брендом – не очень понятно.

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Источник: «Прайм»