Названы самые проблемные подержанные кроссоверы

Эксперт Кочнев перечислил 5 самых проблемных кроссоверов с пробегом

При покупке некоторых б/у кроссоверов важно проводить дополнительные проверки, так как они таят множество технических проблем, рассказал руководитель отдела автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Андрей Кочнев.

Среди самых проблемных моделей эксперт выделил BMW X1 (2011-2015 г. в.) и X3 (2011-2017 г. в.) с моторами N20. Обслуживание этих авто довольно дорогое, ломаются они часто. Основные проблемы связаны с двигателем.

У Hyundai Tucson (2016 г. в.) наблюдается повышенный расход масла. Также у этих авто нередко образуются задиры в цилиндрах из-за разрушения катализатора, а цепной привод ГРМ обычно работает не более 150 тысяч километров. Также есть сложности и с Volvo XC60 (2008 год – н. в.): инженерные решения данной модели создают препятствия в эксплуатации.

ЛКП Renault Kaptur (2016 – н. в.) имеет низкую устойчивость к механическим воздействиям. Мотор H4M показывает повышенный расход масла, а клапана адсорбера быстро ломаются. Модель Opel Mokka (2012 – н. в.) имеет проблемы с кузовом и механизмом выбора передачи в 6-ступенчатой коробке М32.

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Источник: «Российская газета»