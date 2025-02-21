Доступный кроссовер BMW 2025 года появился в продаже в России
Дилер привез в Россию новый BMW X1 2025 г.в. за 4 999 000 рублей
В России появился в продаже новый BMW X1 2025 года выпуска. Популярный компакт-кроссовер немецкого бренда представлен в версии с бензиновым мотором объемом 2 литра и мощностью 204 л. с., роботом. Привод полный.
Стоит автомобиль 4 999 000 рублей.
BMW X1 2025
Третье поколение BMW Х1 получило полностью обновленную внешность. Автомобиль отличают более острые линии кузова, что сделало общий стиль паркетника «агрессивным». У этой версии появиись сенсорный монитор мультимедийного комплекса, электронная приборка, мультируль, климатическая система, комплекс электронных помощников водителю и другое.
Интерьер BMW X1 2025
Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы Toyota Rush по цене от ₽3,4 млн.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Российская газета
Фото:BMW
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21.02.2025
Фото:BMW
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