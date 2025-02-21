#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти марки больше всех заработали на продаже машин в России
21 февраля
Эти марки больше всех заработали на продаже машин в России
Lada и Geely стали лидерами среди автобрендов...
Информация для водителей: движение по центру города изменится из-за салюта
21 февраля
Информация для водителей: движение по центру города изменится из-за салюта
В центре Петербурга перекроют движение на...
Интерьер Nissan Qashqai
21 февраля
Недорогой надежный японский кроссовер по цене «китайца» снова доступен в России
В России появились в продаже новые Nissan...

Доступный кроссовер BMW 2025 года появился в продаже в России

Дилер привез в Россию новый BMW X1 2025 г.в. за 4 999 000 рублей

В России появился в продаже новый BMW X1 2025 года выпуска. Популярный компакт-кроссовер немецкого бренда представлен в версии с бензиновым мотором объемом 2 литра и мощностью 204 л. с., роботом. Привод полный.

Стоит автомобиль 4 999 000 рублей.

BMW X1 2025
BMW X1 2025
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
199 л.с., 8-ступенчатая АКП и 92-й бензин: тестируем семейный кроссовер

Третье поколение BMW Х1 получило полностью обновленную внешность. Автомобиль отличают более острые линии кузова, что сделало общий стиль паркетника «агрессивным». У этой версии появиись сенсорный монитор мультимедийного комплекса, электронная приборка, мультируль, климатическая система, комплекс электронных помощников водителю и другое.

Интерьер BMW X1 2025
Интерьер BMW X1 2025

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы Toyota Rush по цене от ₽3,4 млн.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:BMW
Количество просмотров 11
21.02.2025 
Фото:BMW
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BMW X1

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв