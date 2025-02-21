Доступный кроссовер BMW 2025 года появился в продаже в России

Дилер привез в Россию новый BMW X1 2025 г.в. за 4 999 000 рублей

В России появился в продаже новый BMW X1 2025 года выпуска. Популярный компакт-кроссовер немецкого бренда представлен в версии с бензиновым мотором объемом 2 литра и мощностью 204 л. с., роботом. Привод полный.

Стоит автомобиль 4 999 000 рублей.

BMW X1 2025

Третье поколение BMW Х1 получило полностью обновленную внешность. Автомобиль отличают более острые линии кузова, что сделало общий стиль паркетника «агрессивным». У этой версии появиись сенсорный монитор мультимедийного комплекса, электронная приборка, мультируль, климатическая система, комплекс электронных помощников водителю и другое.

Интерьер BMW X1 2025

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы Toyota Rush по цене от ₽3,4 млн.

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Источник: Российская газета