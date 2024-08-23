Самые популярные кроссоверы BMW подорожали в России

Дилеры подняли цены на кроссоверы BMW X1 L и X3 на 200 тыс. рублей

В Москве дилеры подняли цены на популярные кроссоверы BMW X1 L и X3: обе модели подорожали примерно на 200 тыс. рублей. У одного дилера автомобиль X1 L за месяц подорожал с 7,52 до 7,72 млн рублей, у другого – с 7,5 до 7,69 млн рублей.

Под капотом BMW X1 L 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 204 л.с. и АКП, привод полный.

Дилер на западе Москвы продает сейчас BMW X3 xDrive20i 2024 г. в. за 9,62 млн рублей. А еще месяцем ранее он стоил 9,45 млн рублей. А летом прошлого года такой кроссовер продавали по цене 8,52 млн рублей.

Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 184 л.с. и АКП. Привод полный. Уточняется, что BMW X3 продается с гарантией 2 года или 100 тыс. км пробега.

BMW X3

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Autonews.ru