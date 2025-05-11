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Это объявление о продаже б/у авто стало самым популярным в России

«Авто.ру Бизнес»: BMW 5 серии стал самым востребованным авто на вторичке в РФ

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В апреле объявление о продаже BMW 5 серии 2018 г. в. оказалось самым популярным в РФ на вторичке, сообщили в сервисе «Авто.ру Бизнес». Уточняется, то были проанализированы объявления от частников, которые получили больше всего звонков за первые три дня с момента публикации.

Пробег этого бизнес-седана BMW за 3,7 млн рублей составлял 70,5 тыс. км. За первые трое суток после публикации продавцу позвонили 52 потенциальных покупателя, а объявление было активно три дня.

BMW 5 серии
BMW 5 серии

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Вторым по популярности стало объявление о продаже Skoda Rapid 2018 г. в. за 1,3 млн рублей с пробегом 55 тыс. км. С момента публикации по нему позвонили 50 раз, машину продали за один день. Третье место занял кроссовер Toyota RAV4 2019 года с пробегом 71,5 тыс. км стоимостью 3,2 млн рублей (39 звонков, объявление было активно два дня).

При анализе учитывались предложения авто не старше 7 лет, с пробегом не более 150 тыс. км, имевшими не более трех владельцев по ПТС. Также у автомобилей в выборке должно быть не более одного ДТП и не более одного расчета стоимости ремонта.

Ранее «За рулем» привел топ-10 лучших машин по цене до 600 тысяч рублей.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | BMW
Количество просмотров 1136
11.05.2025 
Фото:Depositphotos | BMW
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