«Автотор» показал вторую модель новой марки Eonyx

Представлен развозной грузовичок Eonyx, который будут выпускать на «Автоторе»

9 мая в Калининграде состоялась презентация еще одной перспективной модели завода «Автотор», которую предприятие будет выпускать под собственным недавно анонсированным брендом Eonyx. Машина имеет название Profi Pickup и, как и показанная намедни первая модель, является квадрициклом класса L7, предполагающим регистрацию в ГАИ, доступ на дороги общего пользования, один (задний) номерной знак, мощность движка до 15 кВт и скорость до 50 км/ч.

В отличие от первой пассажирской двухместной машинки, Profi Pickup – это, как можно догадаться из названия, развозной грузовичок. Сколько, чего и в каких целях на такой технике можно перевозить – пока не очень понятно. Но давайте присмотримся к ней поподробнее.

По сути это китайский электрокар Luqi EV6000 Revolux. При габаритной длине 2960 мм и колесной базе 1900 мм он располагает грузовой площадкой с размерами 1040х1298 (ширина тут больше длины) и высотой борта 520 мм. Дорожный просвет 150 мм. Размер колесных дисков – 12".

Снаряженная масса – 690 кг. Электромотор мощностью 6 кВт (около 8 л.с.) вращает передние колеса, паспортный разгон от 0 до 60 км/ч занимает 10 секунд. Запас хода составляет 120 км, а полная зарядка занимает 6-8 часов. В комплектацию входят электроусилитель руля, электростеклоподъемники, камера заднего вида... Мечта огородника?

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Источник: Автопоток