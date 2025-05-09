Да ей красная цена!.. Сколько вы готовы потратить на машину?

«Автостат» выяснил, сколько россияне готовы выложить за новый автомобиль

Какую сумму вы готовы потратить на новый автомобиль? Результаты опроса, изучающего цифры, являющиеся психологической планкой при покупке новой машины, опубликовал руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Выяснилось, что 27% респондентов готовы расстаться с суммой до 2 млн рублей. Сюда же включены те, кто не готовы тратить больше миллиона – таковых набралось около 6%.

Следующая категория – это покупатели, готовые расставаться с 2-3 млн рублей, покупая новую машину, и их по результатам опроса оказалось больше всех, 31%. Еще 13% говорят, что могут потратить 3-4 млн, и еще 15% – 4-5 млн рублей.

Понимая, что аудитория телеграм-каналов, в которых проводился опрос, может отличаться от портрета настоящего покупателя, эксперт сравнил полученные результаты с цифрами продаж новых легковых авто в разных ценовых категориях. Как видим, в целом картины получились похожие. Явный перекос виден только в первой-второй и третьей-четвертой группах: как-будто те, кто заявили о принадлежности к более «высокому» ценовому сегменту на самом деле покупают машины на 1-2 млн дешевле.

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Источник: Автостат