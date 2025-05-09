Да ей красная цена!.. Сколько вы готовы потратить на машину?

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Какую сумму вы готовы потратить на новый автомобиль? Результаты опроса, изучающего цифры, являющиеся психологической планкой при покупке новой машины, опубликовал руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Выяснилось, что 27% респондентов готовы расстаться с суммой до 2 млн рублей. Сюда же включены те, кто не готовы тратить больше миллиона – таковых набралось около 6%.

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Следующая категория – это покупатели, готовые расставаться с 2-3 млн рублей, покупая новую машину, и их по результатам опроса оказалось больше всех, 31%. Еще 13% говорят, что могут потратить 3-4 млн, и еще 15% – 4-5 млн рублей.

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Понимая, что аудитория телеграм-каналов, в которых проводился опрос, может отличаться от портрета настоящего покупателя, эксперт сравнил полученные результаты с цифрами продаж новых легковых авто в разных ценовых категориях. Как видим, в целом картины получились похожие. Явный перекос виден только в первой-второй и третьей-четвертой группах: как-будто те, кто заявили о принадлежности к более «высокому» ценовому сегменту на самом деле покупают машины на 1-2 млн дешевле.

Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / xb100, Автостат
Количество просмотров 9
09.05.2025 
Фото:freepik / xb100, Автостат
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