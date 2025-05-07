#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Volkswagen Touran
7 мая
Просторный и хорошо оснащенный семейный минивэн продают в России по адекватной цене
Volkswagen Touran появился у дилеров в Воронеже...
Этих «китайцев» готовы скупать россияне
7 мая
Этих «китайцев» готовы скупать россияне
Эксперт Попов: россияне готовы массово покупать...
Форум «За горизонт!» соберет автопутешественников в Воронежской области
7 мая
Форум «За горизонт!» соберет автопутешественников в Воронежской области
III Общероссийский форум автопутешественников...

Названы кроссоверы и внедорожники, которые чаще всего покупают россияне

Топ-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России

Рекомендуем
Что изменилось для автомобилистов этой весной — 3 главных новшества

Haval Jolion по-прежнему является самой продаваемой моделью сегмента кроссоверов и внедорожников (SUV) на российском авторынке. В апреле было продано 5522 экземпляра этой модели.

Вторую строчку в списке самых популярных SUV занял Chery Tiggo 7 Pro Max (продано 4129 штук). Далее следуют Lada Niva Travel (3127 штук), Lada Niva Legend (2941 штука), Geely Monjaro (2710 штук).

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Также в десятку самых продаваемых SUV на российском рынке по итогам апреля вошли компактный кроссовер Belgee X50 белорусской сборки (2705 штук), китайские Haval M6 (2607 штук), Chery Tiggo 4 Pro (2253 штуки), Chery Tiggo 4 (2198 штук) и Changan Uni-S/CS55 Plus (2071 штуки).

Ранее «За рулем» сообщал, что Минпромторг прокомментировал исключение Hyundai и Kia из параллельного импорта.

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
07.05.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0