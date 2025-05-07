Названы кроссоверы и внедорожники, которые чаще всего покупают россияне

Топ-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России

Haval Jolion по-прежнему является самой продаваемой моделью сегмента кроссоверов и внедорожников (SUV) на российском авторынке. В апреле было продано 5522 экземпляра этой модели.

Вторую строчку в списке самых популярных SUV занял Chery Tiggo 7 Pro Max (продано 4129 штук). Далее следуют Lada Niva Travel (3127 штук), Lada Niva Legend (2941 штука), Geely Monjaro (2710 штук).

Также в десятку самых продаваемых SUV на российском рынке по итогам апреля вошли компактный кроссовер Belgee X50 белорусской сборки (2705 штук), китайские Haval M6 (2607 штук), Chery Tiggo 4 Pro (2253 штуки), Chery Tiggo 4 (2198 штук) и Changan Uni-S/CS55 Plus (2071 штуки).

Ранее «За рулем» сообщал, что Минпромторг прокомментировал исключение Hyundai и Kia из параллельного импорта.

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Источник: «Автостат»