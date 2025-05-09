Ничто не предвещало: невероятные случаи с водителями грузовиков (видео)

Блогер рассказал о внезапном перевороте грузовика с прицепом на трассе в Неваде

Очередную видеоподборку с самыми необычными случаями, имевшими место в работе водителей грузовиков, мы предлагаем вам посмотреть в финале этой заметки. А сейчас - небольшой анонс того, что вас ждет. В этот раз в видео подобраны в основном случаи из США. В частности, авторы вспомнили ситуацию, имевшую место на одной из трасс Невады.

Туристы на легковом автомобиле встали в пробку – впереди случилась авария. Пережидая, пока дорожные службы, медики и полиция разберутся с ДТП, ребята ненароком обратили внимание на стоящую впереди фуру. Дело в том, что ее довольно сильно раскачивал боковой ветер.

Часто кажется, что это просто нереально – ну как ветер может перевернуть огромный грузовик? Но парусность у фуры огромная, ветры в Неваде дуют хорошие... прикинув обстоятельства, парни решили включить камеру нам телефоне. И не зря – контент получился на загляденье. Жаль только, что водитель фуры радость «сам-себе-режиссеров» едва ли сможет разделить. Надеемся, с ним все хорошо хотя бы в физическом плане... Другие казусы с дальнобойщиками из США и не только – в новом видео! Смотрим!

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: ПРО Технику