Ничто не предвещало: невероятные случаи с водителями грузовиков (видео)

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Блогер рассказал о внезапном перевороте грузовика с прицепом на трассе в Неваде

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Очередную видеоподборку с самыми необычными случаями, имевшими место в работе водителей грузовиков, мы предлагаем вам посмотреть в финале этой заметки. А сейчас - небольшой анонс того, что вас ждет. В этот раз в видео подобраны в основном случаи из США. В частности, авторы вспомнили ситуацию, имевшую место на одной из трасс Невады.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы.
80ПОБЕДА

Туристы на легковом автомобиле встали в пробку – впереди случилась авария. Пережидая, пока дорожные службы, медики и полиция разберутся с ДТП, ребята ненароком обратили внимание на стоящую впереди фуру. Дело в том, что ее довольно сильно раскачивал боковой ветер.

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Часто кажется, что это просто нереально – ну как ветер может перевернуть огромный грузовик? Но парусность у фуры огромная, ветры в Неваде дуют хорошие... прикинув обстоятельства, парни решили включить камеру нам телефоне. И не зря – контент получился на загляденье. Жаль только, что водитель фуры радость «сам-себе-режиссеров» едва ли сможет разделить. Надеемся, с ним все хорошо хотя бы в физическом плане... Другие казусы с дальнобойщиками из США и не только – в новом видео! Смотрим!

Источник: ПРО Технику

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
09.05.2025 
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