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Автохамы не отвертятся: в РФ ужесточат наказание за создание помех скорой

Инициатива ЛДПР: лишать водительских прав за создание помех скорой помощи

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В Государственную думу поступил законопроект, предполагающий ужесточение наказания за создание препятствий для автомобилей скорой медицинской помощи. Инициатива принадлежит депутатам фракции ЛДПР во главе с председателем Комитета по труду Ярославом Ниловым. Документ предлагает внести поправки в статью 12.17 КоАП РФ, добавив новую часть, предусматривающую административную ответственность за отказ уступить дорогу именно автомобилям скорой помощи.

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Согласно предложенным изменениям, нарушителей ожидает: штраф в размере от 20 000 до 30 000 рублей и лишение водительских прав сроком от трех месяцев до двух лет.
На сегодняшний день закон предусматривает санкции за непропуск транспортных средств со специальными знаками и включенными проблесковыми маячками и сиреной: штраф от 4500 до 7 рублей или лишение прав на срок до одного года.

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Однако, как подчеркнули авторы инициативы, такие меры оказываются недостаточными в случае с автомобилями скорой помощи. По словам Нилова, случаи игнорирования скорой помощи на дорогах участились, а последствия подобных действий могут быть фатальными. Чтобы повысить ответственность водителей, он предлагает сделать лишение прав обязательным, без возможности альтернативного наказания.

Источник: Ярослав Нилов/Telegram, РИА «Новости»

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Алексеева Елена
Фото:Евгений Мессман/ТАСС
Количество просмотров 30
13.05.2025 
Фото:Евгений Мессман/ТАСС
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